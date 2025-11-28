Жених спрыгнул с лошади и бросил невесту после жуткой стрельбы на свадьбе

Жених спрыгнул с лошади и бросил невесту после жуткой стрельбы на свадьбе В Индии жених покинул свадебную церемонию после стрельбы и смерти женщины

В Индии жених покинул свадебную церемонию после того, как из-за стрельбы погибла молодая женщина, сообщает Bhaskar English. По данным источника, будущий муж бросил невесту и лошадь, на которой следовал по улице. При этом его возлюбленная не пострадала.

Инцидент произошел, когда гости, участвовавшие в свадебной процессии, начали стрелять в воздух. Одна из пуль случайно попала в 20-летнюю Афшан, наблюдавшую за шествием с крыши своего дома. Пуля поразила девушку в живот. Брат немедленно доставил ее в больницу на мотоцикле, но врачи констатировали смерть.

Участников свадьбы охватила паника, гости стали разбегаться. Жених, оставив свою невесту, спрыгнул с лошади и скрылся. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, не смогли его задержать.

Правоохранительные органы начали расследование инцидента. Жених и еще двое гостей свадьбы объявлены в розыск. Полиция также ищет около 20 неустановленных участников шествия. На следующий день после ЧП удалось задержать одного из подозреваемых.

Ранее в Китае женщина отменила свадьбу и потребовала от жениха компенсацию на сумму 30 тыс. юаней (340 тыс. рублей) за объятия. Конфликт возник после того, как невеста получила от семьи возлюбленного брачный подарок.