«Зимнее яйцо» Фаберже выставят на аукцион с оценкой более $26 млн

Созданное для императора Николая II «Зимнее яйцо» Фаберже будет выставлен на аукцион Christies, сообщает CBS. По оценкам аналитиков, его стоимость превысит $26 млн (более 2 млрд рублей).

Торги состоятся 2 декабря в Лондоне. Ювелирное изделие было изготовлено к Пасхе 1913 года и создано по эскизу молодой мастерицы Альмы Пиль, дочери одного из ведущих ювелиров, работавших с Карлом Фаберже.

Корпус украшен горным хрусталем с резьбой, напоминающей морозные узоры, и инкрустирован более чем четырьмя тысячами бриллиантов. Композицию дополняет хрустальная подставка, стилизованная под талый лед, а внутри располагается миниатюрная корзинка с подснежниками, выполненными из кварца и жадеита. Это яйцо Николай II преподнес в подарок своей матери, Марии Федоровне.

Ранее сообщалось, что предприниматель Сергей Мосунов из Нижнего Новгорода приобрел бренд Faberge за $50 млн (почти 4 млрд рублей). Известная украшенными драгоценными камнями яйцами в традиции ювелира Карла Фаберже компания более 15 лет выпускает изделия, аксессуары и часы. До этого бренд принадлежал британской Gemfields. Новым владельцем станет американская компания SMG Capital, принадлежащая Мосунову. Он пообещал, что Faberge сохранит профиль и продолжит развиваться в текущем направлении.