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28 июля 2025 в 19:44

На концерте в Москве прозвучала флейта Николая II

В Музее современной истории России состоялся концерт с флейтой Николая II

Фото: SuperStock/Global Look Press

В Музее современной истории России прошел первый концерт с участием флейты, принадлежавшей последнему российскому императору Николаю II, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея. Для слушателей исполнили произведения Моцарта, Штрауса, Сарти и других композиторов.

Инструмент, принадлежавший царю, изготовлен из дерева, серебра и слоновой кости, украшен гравировкой. Флейту создали на фабрике музыкальных инструментов Юлиуса Циммермана, основанной в Санкт-Петербурге в 1883 году.

Изначально инструмент принадлежал Александру III. Его сын Николай II обучался игре под руководством профессора Петербургской консерватории Федора Степанова. В музее уточнили, что после революции 1917 года флейта осталась в семье Степанова, а затем, сменив нескольких владельцев, оказалась у коллекционера и реставратора Вадима Вольфсона.

Ранее стало известно, что кавказскую шашку, принадлежавшую императору Николаю II, выставят на аукцион в Лондоне. Предположительно, шашку подарили царю во время визита на Кавказ, а позже она могла попасть за границу через Торгсин или была передана еще до революции.

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