11 августа 2025 в 15:44

Предприниматель из России купил популярный бренд за $50 млн

Предприниматель Мосунов из Нижнего Новгорода купил бренд Faberge за $50 млн

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Предприниматель Сергей Мосунов из Нижнего Новгорода приобрел бренд Faberge за $50 млн (почти 4 млрд рублей), сообщает Financial Times. Известная украшенными драгоценными камнями яйцами в традиции ювелира Карла Фаберже компания более 15 лет выпускает изделия, аксессуары и часы.

Для меня большая честь — стать хранителем такого выдающегося и всемирно известного бренда, — признался Мосунов.

До этого бренд принадлежал британской Gemfields. По условиям сделки, при ее закрытии в конце августа компания получит $45 млн (около 3,6 млрд рублей), оставшуюся сумму — ежеквартально в виде роялти. Владельцем станет американская компания SMG Capital, принадлежащая Мосунову. Он пообещал, что Faberge сохранит профиль и продолжит развиваться в текущем направлении.

Ранее предприниматель Герман Стерлигов анонсировал открытие невольничьего рынка в конце августа в рамках Большой ремесленной выставки. Как отметил бизнесмен, эта инициатива должна решить проблему нехватки рабочих кадров, предложив концепцию «русских невольников для русских землевладельцев».

бизнесмены
россияне
покупки
компании
