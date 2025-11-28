День матери
28 ноября 2025 в 12:10

Посол США появилась на официальном приеме в прозрачном платье

Посол США Гилфойл надела на дипломатический прием откровенный наряд

Кимберли Гилфойл Кимберли Гилфойл Фото: Ron Sachs — CNP for NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press
Посол Соединенных Штатов в Греции Кимберли Гилфойл появилась на официальном дипломатическом приеме в прозрачном платье, сообщил журналист Димитрис Пелекис. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он показал фотографии с мероприятия. В комментариях пользователи раскритиковали дипломата.

Гилфойл выбрала облегающее черное платье с кружевными элементами и стразами. Ее образ дополняли объемная прическа и макияж в технике «смоки айс».

В свое время она работала ведущей на Fox News. Также он является экс-супругой Дональда Трампа-младшего.

Ранее сообщалось, что внешний вид супруги американского президента Дональда Трампа Мелании на официальном приеме в честь саудовского принца и премьер-министра вызвал неоднозначную реакцию в интернете. Первая леди выбрала изумрудное платье от Elie Saab с открытой линией плеч, дополнив образ черной обувью, крупными серьгами, пышной прической и естественным макияжем.

До этого на конкурсе «Мисс Вселенная — 2025» норвежская участница Леонора Лисглимт-Редланд представила костюм лосося с серебристо-розовой чешуей, плавниками и реалистичной головой рыбы. Таким образом она продемонстрировала уважение к морскому наследию и рыболовным традициям Норвегии.

