Посол США появилась на официальном приеме в прозрачном платье Посол США Гилфойл надела на дипломатический прием откровенный наряд

Посол Соединенных Штатов в Греции Кимберли Гилфойл появилась на официальном дипломатическом приеме в прозрачном платье, сообщил журналист Димитрис Пелекис. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он показал фотографии с мероприятия. В комментариях пользователи раскритиковали дипломата.

Гилфойл выбрала облегающее черное платье с кружевными элементами и стразами. Ее образ дополняли объемная прическа и макияж в технике «смоки айс».

В свое время она работала ведущей на Fox News. Также он является экс-супругой Дональда Трампа-младшего.

