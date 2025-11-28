День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 11:46

Военный эксперт раскрыл, на чем строится политика Евросоюза

Военэксперт Дандыкин: политика Европы строится на ненависти к России

Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press
Политика стран Евросоюза в последнее время строится вокруг ненависти к России, считает военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с 360.ru он подчеркнул, что страны Европы не хотят заниматься вопросами собственных экономик, поэтому пытаются найти внешнего врага.

Решать экономические вопросы, какие у них возникли, они не хотят. У них враг — это мы, Россия. И вся политика строится на ненависти к нам, — рассказал Дандыкин.

По словам военного эксперта, России стоит подготовиться к новым испытаниям в конце этого десятилетия. Он напомнил, что угрозы в сторону страны уже несколько раз исходили от лидеров различных европейских стран.

Ранее политолог Владимир Корнилов рассказал, что тема выхода Польши из ЕС обсуждается давно, но пока евроскептики не готовы оказать ей реальную поддержку. По его словам, пока польские граждане ценят экономические выгоды членства в союзе.

