Военэксперт Дандыкин: политика Европы строится на ненависти к России

Политика стран Евросоюза в последнее время строится вокруг ненависти к России, считает военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с 360.ru он подчеркнул, что страны Европы не хотят заниматься вопросами собственных экономик, поэтому пытаются найти внешнего врага.

Решать экономические вопросы, какие у них возникли, они не хотят. У них враг — это мы, Россия. И вся политика строится на ненависти к нам, — рассказал Дандыкин.

По словам военного эксперта, России стоит подготовиться к новым испытаниям в конце этого десятилетия. Он напомнил, что угрозы в сторону страны уже несколько раз исходили от лидеров различных европейских стран.

