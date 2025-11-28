Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заблокировал план Европейского союза по передаче Украине €140 млрд (12,7 трлн рублей) из замороженных российских активов, сообщает издание Politico. Бельгийский лидер выступил против инициативы, опасаясь возможных судебных исков со стороны Москвы и финансовых последствий для своей страны.

По информации издания, де Вевер предупредил, что такой шаг может сорвать предстоящие мирные переговоры и предложил альтернативное решение. Он рекомендовал выпустить общий долг ЕС на €45 млрд (4 трлн рублей), сохранив неприкосновенность российских резервов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила о готовности России обратиться в суд в случае изъятия замороженных активов Евросоюзом.

Кроме того, военно-политический аналитик, советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не достанутся замороженные в Европе российские активы. По его мнению, западные государства полностью осознают катастрофические последствия подобного решения и ограничиваются передачей Киеву лишь процентных отчислений с этих средств.