28 ноября 2025 в 11:53

Бельгийский премьер сорвал финансовые планы ЕС по Украине

Бельгия заблокировала использование замороженных российских активов

Барт де Вевер Барт де Вевер Фото: Emile Windal/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заблокировал план Европейского союза по передаче Украине €140 млрд (12,7 трлн рублей) из замороженных российских активов, сообщает издание Politico. Бельгийский лидер выступил против инициативы, опасаясь возможных судебных исков со стороны Москвы и финансовых последствий для своей страны.

По информации издания, де Вевер предупредил, что такой шаг может сорвать предстоящие мирные переговоры и предложил альтернативное решение. Он рекомендовал выпустить общий долг ЕС на €45 млрд (4 трлн рублей), сохранив неприкосновенность российских резервов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила о готовности России обратиться в суд в случае изъятия замороженных активов Евросоюзом.

Кроме того, военно-политический аналитик, советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не достанутся замороженные в Европе российские активы. По его мнению, западные государства полностью осознают катастрофические последствия подобного решения и ограничиваются передачей Киеву лишь процентных отчислений с этих средств.

