27 ноября 2025 в 06:23

Аргентина официально выдвинула своего кандидата на пост генсека ООН

МИД Аргентины выдвинул на пост генсека ООН главу МАГАТЭ Гросси

Рафаэль Гросси Рафаэль Гросси Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Аргентина официально выдвинула кандидатуру действующего главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на пост следующего генерального секретаря ООН, сказано в официальном заявлении МИД страны. В ведомстве подчеркнули его блестящий профессиональный путь, который насчитывает более 40 лет на дипломатической службе.

В тексте отмечается, что все эти годы работа Гросси была нацелена на укрепление глобальной безопасности и мира благодаря эффективному и прозрачному подходу, уже доказавшему свою результативность. Назначение нового Генерального секретаря ООН запланировано на период 2027–2031 годов. Сам Гросси подтвердил свою заинтересованность в этой должности.

Его глубокие познания в области многосторонней системы <…>, а также его приверженность Уставу ООН делают его выдающимся кандидатом на выполнение обязанностей генерального секретаря, которых требует сегодня мир, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Бразилия, Германия, Индия и Япония, входящие в «Группу четырех» (G4), выступили за скорейшую реформу Совета Безопасности ООН. Авторы заявления отметили необходимость его расширения как за счет постоянных, так и непостоянных членов.

