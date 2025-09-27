«Группа четырех» призвала к реформе Совета Безопасности ООН

Бразилия, Германия, Индия и Япония, входящие в «Группу четырех» (G4), выступили за скорейшую реформу Совета Безопасности ООН, сообщает индийский МИД. Совместное заявление министров этих стран было распространено в Нью-Йорке, передает ТАСС.

В условиях растущей нестабильности международного порядка и неспособности ООН как центра многосторонности выполнять свою роль крайне важно как можно скорее реформировать Совет Безопасности, чтобы он по-настоящему отражал современные геополитические реалии, — говорится в документе.

Авторы заявления отметили необходимость расширения Совбеза ООН как за счет постоянных, так и непостоянных членов. Особое внимание предлагается уделить усилению роли развивающихся стран и государств.

Ранее ООН поддержала предложение президента России Владимира Путина о продлении Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик также положительно оценил переговоры между Москвой и Вашингтоном на эту тему.