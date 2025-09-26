ООН поддержала важное предложение Путина

Организация Объединенных Наций выступила за идею о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), которую озвучил президент России Владимир Путин. Представитель главы ООН Стефан Дюжаррик также приветствовал переговоры между Москвой и Вашингтоном по этому вопросу, сообщает Reuters.

Мы поддерживаем продление крупных договоров по разоружению, — подчеркнул Дюжаррик.

Ранее инициативу Путина высоко оценил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он также выразил уверенность, что лидер США Дональд Трамп поддержит предложение главы РФ, как «бунтарь в хорошем смысле слова и революционер». По словам Лукашенко, если глава Белого дома искренен в стремлении избежать войны, то он обязательно выступит за эту инициативу.

Отмечается, что президент РФ заявлял, что Москва готова придерживаться ДСНВ еще в течение года после 5 февраля 2026 года. Он также назвал ошибкой полный отказ от договора. По словам Путина, данные шаги будут иметь эффект только в случае зеркальных действий Соединенных Штатов.