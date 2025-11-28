Таможенники нашли в карманах туриста кольца и браслеты на 6 млн рублей Турист из Пекина попытался провезти через Шереметьево украшения на 6 млн рублей

Сотрудники международного аэропорта Шереметьево нашли у прилетевшего из Пекина туриста незадекларированные украшения на 6 млн рублей, сообщили NEWS.ru в Федеральной таможенной службе. Там уточнили, что в карманах куртки и брюк мужчины находились несколько колец, два браслета, цепочка с кулоном, серьги и сертификаты на ювелирные изделия. Экспертиза установила, что они изготовлены из золота и платины 750-й и 900-й проб, а также имели вставки из бриллиантов, малахита и бирюзы.

Незадекларированные ювелирные изделия известных брендов на 6 млн рублей обнаружили шереметьевские таможенники у иностранного гражданина, прибывшего из Пекина, — говорится в сообщении.

Сам иностранец утверждает, что хотел передать драгоценности третьему лицу по просьбе знакомого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Туристу грозит лишение свободы на срок до пяти лет или штраф до миллиона рублей.

Ранее в Челябинской области задержали подозреваемого в контрабанде военного оборудования и незаконном обороте радиоактивных веществ. Мужчина перевозил в интересах иностранного государства компоненты для бронетанковой техники без соответствующих разрешительных документов.