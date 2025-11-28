День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 12:02

Таможенники нашли в карманах туриста кольца и браслеты на 6 млн рублей

Турист из Пекина попытался провезти через Шереметьево украшения на 6 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Сотрудники международного аэропорта Шереметьево нашли у прилетевшего из Пекина туриста незадекларированные украшения на 6 млн рублей, сообщили NEWS.ru в Федеральной таможенной службе. Там уточнили, что в карманах куртки и брюк мужчины находились несколько колец, два браслета, цепочка с кулоном, серьги и сертификаты на ювелирные изделия. Экспертиза установила, что они изготовлены из золота и платины 750-й и 900-й проб, а также имели вставки из бриллиантов, малахита и бирюзы.

Незадекларированные ювелирные изделия известных брендов на 6 млн рублей обнаружили шереметьевские таможенники у иностранного гражданина, прибывшего из Пекина, — говорится в сообщении.

Сам иностранец утверждает, что хотел передать драгоценности третьему лицу по просьбе знакомого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Туристу грозит лишение свободы на срок до пяти лет или штраф до миллиона рублей.

Ранее в Челябинской области задержали подозреваемого в контрабанде военного оборудования и незаконном обороте радиоактивных веществ. Мужчина перевозил в интересах иностранного государства компоненты для бронетанковой техники без соответствующих разрешительных документов.

Москва
Шереметьево
аэропорты
ФТС
таможня
таможенники
туристы
КНР
Китай
Пекин
контрабанда
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова рассказала, как осадила представителя недружественной страны
Пономарев дал прогноз на матч «Балтика» — «Спартак»
Спасатели нашли тело погибшего под завалами на Сахалине
ВСУ остались без важного объекта в районе Доброполья после атаки ВС России
Долина не пришла в суд на оглашение приговора по делу об ее квартире
Врач рассказала, как распознать опасную родинку
В Иркутске курьера мошенников задержали с 9 млн рублей
«Отбрехаться не получится»: военкор предрек проблемы главе офиса Зеленского
Кинолог ответил, бывает ли у собак РПП
Орбан прибыл в Москву
Названо место, где может служить рэпер Макан
«Врагу на зависть, а своим в радость»: на свободу вышла Евгения Хасис
Раскрыта судьба лишившегося пальцев из-за СВУ ребенка из Красногорска
В Екатеринбурге задержали экстравагантную мошенницу
Операцию колумбийских наемников у российских границ сорвали в «зародыше»
Экс-футболист «Спартака» Мухамадиев попал в реанимацию
В Таганроге после ночной атаки ВСУ нашли обломки беспилотников
Бывшего замгубернатора Севастополя приговорили к 9,5 годам за взятку
Рубль укрепляется: курсы сегодня, 28 ноября, что с долларом, евро и юанем
В одном из городов Ростовской области ввели режим ЧС из-за атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.