Наступление ВС РФ на Харьков 28 ноября: десятки трупов, заруба в Волчанске

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 28 ноября 2025 года, как развивается заруба в Волчанске, где ВСУ оставили десятки трупов?

Какова ситуация на Харьковском направлении в пятницу, 28 ноября

ВС РФ продолжают выдавливать ВСУ из частного сектора в юго-восточной части Волчанска; тяжелые бои разворачиваются в прилегающих населенных пунктах, куда Киев перебросил дополнительные резервы; авиация, артиллерия и ТОС работают в штатном режиме, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«На левобережье Волчанска наши штурмовики продвинулись на 450 м на четырех участках, закрепились. В городе обнаружено гражданское население, в том числе дети, которое в настоящий момент эвакуируется в безопасное место. Среди них есть нуждающиеся в медицинской помощи. В районе Лимана „Воины Севера“ продвинулись на 500 м, в Вильче продвижение составило до 100 м», — уточнил источник.

Как утверждает канал, на участке Меловое — Хатнее ВСУ провели одну безуспешную атаку в районе Хатнего, после чего отошли на исходные позиции; на Липцевском участке украинские войска не предпринимали активных действий.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более трех десятков человек; вскрыты и уничтожены различные вооружения и техника, а также три пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском участке продолжаются бои в районе Купянска-Узлового. ВС РФ отражают контратаки противника на западную часть Купянска», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

В районе Волчанска идут бои за Вильчу, на Великобурлукском направлении разворачиваются боестолкновения на рубеже Меловое — Двуречанское, говорится в публикации источника.

Военный эксперт Геннадий Алехин утверждает, что подразделения Северной и Западной группировок войск продвигаются в Харьковской области, несмотря на тяжелые погодные условия: густой туман и дожди. Он подчеркнул, что после освобождения Купянска вторым небольшим, но знаковым населенным пунктом является Волчанск.

«По самой последней информации, штурмовые группы „северян“ уже вошли в поселок Вильча, взяв под контроль несколько улиц, вплоть до железнодорожной станции Гарбузовка. Накануне в направлении Вильчи был нанесен мощный огневой удар „Искандерами“ и умными бомбами УМПК-1500. Это был своеобразный сигнал к активным действиям штурмовых подразделений на земле», — сообщил Алехин.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Рядом с Вильчей начались штурмовые действия за другой населенный пункт — Лиман (Чугуевский район), на окраинах которого уже закрепляются российские войска, добавил эксперт.

«Подразделения группировки „Запад“ продолжает уничтожать остатки ВСУ на правобережье реки Оскол в Купянске. Были сорваны попытки противника перебросить хоть какие-то подкрепления из Чугуева и Шевченково», — заявил Алехин.

По мнению эксперта, в ближайшее время в Харьковской области возможны два знаковых момента: соединение двух группировок для дальнейшего продвижения и прорыва оборонительных линий ВСУ в направлении Великого Бурлука, наращивание сил по линии Волчанск — Старый Салтов — Чугуев в случае зачистки важного узла обороны в Волчанске.

«Очередной рубеж пал», «Положение ВСУ стремительно ухудшается», «Мясорубка в Волчанске не сулит ВСУ ничего хорошего», — пишут пользователи Сети.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

