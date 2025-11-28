День матери
28 ноября 2025 в 11:19

Мальчику после потери пальцев из-за СВУ установят протез

Потерявшего пальцы при взрыве СВУ в Красногорске мальчика ждет протезирование

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Глебу Бровару, потерявшему пальцы руки при взрыве неизвестного устройства в Красногорске 11 ноября, планируется провести процедуру протезирования, сообщила мать пострадавшего Галина. Она вышла к журналистам вместе с ребенком во время выписки из Научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля. По ее словам, которые передает ТАСС, в ближайшие две недели будет проходить заживление левой руки.

Пока мы надеемся, что недели две будет у нас заживать левая рука, и, соответственно, потом уже мы сможем перейти к реабилитации сначала левой руки, потом правой руки и потом к протезированию, — сказала женщина.

Ранее Глеб Бровар был выписан из больницы. Ребенок покинул Научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля вместе с матерью и медицинскими работниками. Мальчик заявил журналистам, что чувствует себя хорошо.

До этого директор медицинского центра Татьяна Шаповаленко сообщала о шестичасовой операции по ампутации части пальцев у пострадавшего. По информации пресс-службы подмосковного Минздрава, программа помощи включала психологическую поддержку и реабилитационные процедуры.

