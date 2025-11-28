День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 10:52

В МИД Индии оценили значение предстоящего визита Путина

МИД Индии: визит Путина позволит определить ориентиры дальнейшего партнерства

Владимир Путин с Нарендрой Моди Владимир Путин с Нарендрой Моди Фото: kremlin.ru/ РИА «Новости»
Читайте нас в Дзен

Предстоящий визит президента России Владимира Путина даст возможность оценить текущее состояние двусторонних отношений, заявили в МИД Индии. В ведомстве уверены, что встреча поможет определить дальнейшие ориентиры для укрепления сотрудничества, сообщает ТАСС.

Предстоящий государственный визит предоставит возможность руководству Индии и России проанализировать прогресс в двусторонних отношениях, сформулировать видение укрепления особого и привилегированного стратегического партнерства и обменяться мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес, — отметили в министерстве.

Путин посетит страну с 4 по 5 декабря по приглашению премьера Нарендры Моди. Глава государства примет участие в ежегодном саммите Индия — Россия.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 28 ноября. Центральными темами предстоящих переговоров станут урегулирование украинского кризиса и организация поставок нефти и газа.

Индия
Россия
Владимир Путин
визиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Уже пустила корни»: в МИД оценили ход гибридной войны против России
Пленный боец пожаловался на отсутствие зимней одежды
«Нарыв вскрыт»: в МИД указали, куда приведет коррупционный след Ермака
Похожую на Усольцевых семью заметили за границей
«Идет зачистка»: в СВОП высказались об обысках у Ермака
Жены Тимура Иванова хотят вернуть арестованную «ювелирку» на 200 млн рублей
Мальчику после потери пальцев из-за СВУ установят протез
«Сезам, откройся!»: депутат Рады жестко пошутил об обысках у Ермака
Сельдь под шубой с секретом: вегетарианский рецепт с сейтаном
Раскрыты новые детали убийства генерала Москалика
В Евросовете раскрыли, какие пункты убрали из плана США по Украине
Раскрыты причины обысков у Ермака
Названы способы избежать мошенников при покупке театральных билетов онлайн
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 ноября: где сбои в России
Мошенники придумали новую схему обмана россиян в преддверии Нового года
Пострадавший после взрыва СВУ в Красногорске мальчик выписан из больницы
«Циничная ложь»: Медведчук о красных линиях Киева по мирному плану США
В театре Модерн пройдет премьера спектакля «Ночь в Лиссабоне»
В США объяснили, зачем Трамп отправил министра армии на Украину
Стало известно о подготовке обвинения против правой руки Зеленского
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.