В МИД Индии оценили значение предстоящего визита Путина

Предстоящий визит президента России Владимира Путина даст возможность оценить текущее состояние двусторонних отношений, заявили в МИД Индии. В ведомстве уверены, что встреча поможет определить дальнейшие ориентиры для укрепления сотрудничества, сообщает ТАСС.

Предстоящий государственный визит предоставит возможность руководству Индии и России проанализировать прогресс в двусторонних отношениях, сформулировать видение укрепления особого и привилегированного стратегического партнерства и обменяться мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес, — отметили в министерстве.

Путин посетит страну с 4 по 5 декабря по приглашению премьера Нарендры Моди. Глава государства примет участие в ежегодном саммите Индия — Россия.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 28 ноября. Центральными темами предстоящих переговоров станут урегулирование украинского кризиса и организация поставок нефти и газа.