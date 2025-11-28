«Нарыв вскрыт»: в МИД указали, куда приведет коррупционный след Ермака Посол Мирошник: обыски у Ермака неизбежно ударят по Зеленскому

Обыски у главы офиса президента Украины Андрея Ермака неизбежно затронут самого главу государства Владимира Зеленского, заявил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что для проведения таких действий у антикоррупционных структур должны быть серьезные основания.

Следовательно, коррупционный нарыв будет вскрыт в самой непосредственной близости от Зеленского. Рассчитывать, что его это не коснется, было бы наивно, — отметил Мирошник.

Об обысках у Ермака сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, следственные действия курируют сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Позже Ермак подтвердил информацию об обысках в его квартире. Он подчеркнул, что предоставил правоохранителям «полный доступ». По словам главы офиса президента, он оказывает содействие НАБУ.

Экс-депутат Верховной рады Игорь Марков между тем выразил мнение, что следственные действия в отношении Ермака связаны с отказом Киева от мирного плана США. По его словам, это является демонстрацией контроля Вашингтона над ситуацией для возможности и дальше вести переговоры с Россией.