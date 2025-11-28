Какие законы вступают в силу с 1 декабря 2025 года: главные изменения

На пороге зимы Россию ждет ряд значительных законодательных изменений, которые затронут ключевые сферы жизни общества. С первого дня последнего месяца года в силу вступают новые нормативные акты, регулирующие вопросы от автомобильного транспорта до управления жилой недвижимостью, а также вносящие коррективы в социальную и финансовую политику. Эти нововведения направлены на решение накопившихся проблем, стимулирование отдельных отраслей экономики и повышение уровня защищенности граждан. Автомобилистам, пенсионерам, семьям с детьми и владельцам недвижимости стоит внимательно ознакомиться с грядущими переменами, чтобы заблаговременно подготовиться к их реализации и адаптировать свои планы.

Изменения для водителей с 1 декабря 2025 года

Одной из самых обсуждаемых тем среди автовладельцев становятся новые правила расчета утилизационного сбора для автомобилей, которые вступят в силу 1 декабря 2025 года. В соответствии с новыми нормами, базовая ставка утильсбора для легковых автомобилей будет определяться в зависимости от типа и рабочего объема двигателя. Одновременно с этим мощность силового агрегата станет фактором, влияющим на итоговую сумму через применение прогрессивной шкалы коэффициентов.

Для определенных категорий транспортных средств предусмотрены льготные условия. В частности, сохраняется преференциальный коэффициент при ввозе иномарок для личного пользования. Льготный порядок расчета также продолжит действовать в отношении автомобилей, мощность двигателя которых не превышает 160 лошадиных сил. Важно отметить, что эта категория составляет более 80% от общего парка легковых автомобилей в России.

Изменения для водителей с 1 декабря 2025 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальные изменения в России в декабре-2025

Социальный блок пополнится важными коррективами в сфере высшего образования. Университеты будут знать число студентов, поступающих на внебюджет. Их количество будет формироваться для каждого вуза по методике Минобрнауки, вступающей в действие с 1 декабря. Мера направлена на оптимизацию приема абитуриентов и повышение качества планирования образовательной деятельности. Согласно разъяснениям министерства, контрольные цифры приема на платные места будут устанавливаться с учетом реальной потребности регионов в кадрах, инфраструктурных возможностей учебных заведений и их рейтинга. Это позволит избежать переполнения популярных направлений и более рационально распределить ресурсы между вузами.

Изменения в сфере финансовых услуг с началом зимы

Существенные изменения ждут и потребительский рынок финансовых услуг. С 1 декабря в силу вступает закон о регулировании рынка беспроцентных рассрочек.

В соответствии с новыми нормами будет установлено ограничение по максимальному сроку предоставления рассрочки, который не сможет превышать шесть месяцев. Параллельно вводится финансовое ограничение для защиты потребителей: размер штрафных санкций за просрочку платежа будет лимитирован и не будет превышать 20% годовых от первоначальной суммы задолженности. Кроме того, с операторов снимается право взимать какие-либо скрытые комиссии или формировать переплату за предоставление самой услуги рассрочки.

Кроме того, с 1 декабря 2025 года в России вводятся количественные ограничения на выпуск банковских карт для физических лиц: будут установлены два ключевых лимита. Согласно новым правилам, один клиент сможет иметь не более пяти карт в рамках одного банка и не более 20 карт в совокупности по всем кредитным организациям.

Изменения в сфере финансовых услуг с началом зимы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Изначально рассматривался более строгий вариант ограничений, предполагавший общий лимит в 10 карт, однако в окончательной редакции норматив был смягчен. Параллельно с введением лимитов планируется запустить специализированный онлайн-сервис, который позволит гражданам в режиме реального времени видеть все активные карты, выпущенные на их имя. В сервисе будет отображаться информация о банке-эмитенте и дате выпуска каждой карты, что упростит идентификацию продуктов, оформленных без ведома владельца.

Основной целью данных мер является противодействие практике использования так называемых дропперов — лиц, которые массово оформляют карты для последующей передачи их мошенникам с целью вывода и обналичивания незаконных средств. Реализация этих ограничений призвана сократить объем теневых финансовых операций и повысить общий уровень прозрачности в банковской системе.

Налоговые и имущественные нововведения

Для владельцев недвижимости и налогоплательщиков конец 2025 года ознаменуется несколькими важными событиями. Прежде всего, до 1 декабря 2025 года включительно россиянам нужно уплатить имущественные налоги за 2024 год, иначе будут начисляться пени. Напоминание об этом традиционно поступит от Федеральной налоговой службы, однако гражданам следует самостоятельно проконтролировать сроки оплаты, чтобы избежать ненужных финансовых потерь. Просрочка платежа даже на один день повлечет за собой начисление пени в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Налоговые и имущественные нововведения Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жилищная политика и строительство

В сфере жилищно-коммунального хозяйства также грядут перемены. С 1 декабря будут действовать новые правила управления многоквартирными домами. Они касаются усиления контроля за деятельностью управляющих компаний и советов многоквартирных домов. Упрощается процедура смены недобросовестной управляющей компании по инициативе собственников жилья. Это напрямую повлияет на качество предоставляемых услуг и прозрачность финансовых потоков.

Особое внимание уделяется поддержке дольщиков. До окончания 2025 года за гражданами, участвующими в долевом строительстве, сохраняется особый порядок погашения обязательств по исполнительным производствам. Речь идет о различных финансовых санкциях, взыскиваемых с застройщиков, включая неустойки, пени и штрафные выплаты. В течение этого периода судебные инстанции обязаны предоставлять отсрочку по таким платежам при поступлении соответствующего ходатайства от дольщика.

Поддержка дольщиков проблемных строек

Важной особенностью является автоматическое продление ранее предоставленных судебных отсрочек. Если судом уже была утверждена отсрочка исполнения до 30 июня 2025 года на основании правительственного акта, то ее действие автоматически продлевается до 31 декабря 2025 года без необходимости принятия дополнительных судебных решений или подачи новых ходатайств.

С наступлением 2026 года специальный порядок прекращает свое действие. Начиная с 1 января взыскание денежных средств с застройщиков за нарушения условий договоров долевого участия будет осуществляться исключительно в общеустановленном порядке, без применения каких-либо льготных процедур или специальных отсрочек.

Расширение программ льготной ипотеки

В рамках программ развития Дальнего Востока и Арктики правительство РФ к 1 декабря 2025 года должно внести изменения в условия дальневосточной и арктической ипотеки. Целью является дальнейшее стимулирование миграционного потока и улучшение жилищных условий для жителей этих стратегически важных регионов. В соответствии с новым распоряжением, круг получателей льготных ипотечных программ будет существенно расширен. Касается это как категорий граждан, так и типов жилой недвижимости.

Жилищная политика и строительство Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Изменения в миграционном законодательстве

С декабря 2025 года в России стартует новый этап внедрения цифровых паспортов, который значительно расширит сферу их применения. С этого момента электронный документ станет полноценным аналогом традиционного паспорта для использования в банковских учреждениях. Однако для активации этой функции потребуется выполнить обязательное условие: клиенту необходимо будет лично посетить отделение банка и пройти процедуру идентификации личности.

При этом важно отметить, что полный переход на цифровой формат пока не планируется. Бумажный паспорт сохраняет свою юридическую силу и будет требоваться в определенных ситуациях. Перечень таких случаев устанавливается действующим законодательством и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации. Таким образом, гражданам рекомендуется одновременно иметь при себе оба формата документа — как цифровой, так и традиционный бумажный вариант.

Таким образом, первый день декабря 2025 года станет важной вехой в реализации целого комплекса законодательных инициатив.

Ранее мы писали о том, какие законы начали действовать с 1 ноября 2025 года