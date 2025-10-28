Главные законы, которые начнут действовать с 1 ноября 2025 года

Главные законы, которые начнут действовать с 1 ноября 2025 года

Главные законы, которые начнут действовать с 1 ноября 2025 года

С ноября 2025 года в Российской Федерации начинается реализация пакета федеральных законов, вносящих коррективы в ключевые аспекты жизни граждан и бизнеса. Модернизация затронет финансовые отношения, процедуру наследования, коммуникацию с государством в цифровом формате и потребительский рынок. Эти законодательные инициативы направлены на трансформацию налогового администрирования, усиление защиты прав потребителей и дальнейшую цифровизацию взаимодействия между гражданами и органами власти. Изменений для автомобилистов, новых социальных льгот и пошлин в этом месяце не будет.

Прямое взыскание налоговых долгов

Кардинальным изменением в финансовой сфере станет предоставление Федеральной налоговой службе (ФНС) права бессудного взыскания задолженности с физических лиц. На основании Федерального закона от 31.07.2025 № 287-ФЗ налоговые органы смогут самостоятельно выносить решения о принудительном списании средств, если в течение полугода с момента получения официального требования долг не был погашен. Мера применяется к рядовым налогоплательщикам, не зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, а также к тем, кто этот статус утратил.

Одновременно расширяется функционал цифровых каналов взаимодействия. С 1 ноября граждане получат право направлять через портал «Госуслуги» документы, содержащие сведения, отнесенные к налоговой тайне. Конкретный перечень такой информации будет утвержден ФНС России, что упростит и унифицирует электронный документооборот.

Какие законы вступают в силу с 1 ноября 2025 года: главные изменения Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Повышение прозрачности наследственных дел

С 24 ноября 2025 года нотариальная практика пополнится новой обязанностью: нотариусы получат доступ к Бюро кредитных историй для проверки долговой нагрузки наследодателя. Полученные сведения будут в обязательном порядке сообщаться наследникам, подавшим заявление о принятии наследства. Уведомления будут рассылаться по почте, на электронные адреса или вручаться лично. Эта мера позволит наследникам заранее оценить финансовые риски и принять обоснованное решение о принятии или отказе от наследственной массы.

Лимитирование сим-карт и верификация абонентов

Вступает в силу норма, ограничивающая количество активных сим-карт, которые могут быть зарегистрированы на одного человека, 20 номерами у всех операторов связи. В случае превышения лимита операторы обязаны будут прекратить обслуживание «лишних» номеров. Параллельно до 1 ноября операторы связи должны завершить полную проверку персональных данных всех абонентов, заключивших договоры до 1 апреля 2025 года. Непрошедшие проверку абоненты, как частные, так и корпоративные, будут отключены от услуг связи. Цель нововведения — противодействие мошенническим схемам с использованием мобильной связи.

Повышение пенсий отдельным категориям россиян

Запланирован перерасчет пенсионного обеспечения для отдельных льготных категорий. Повышение затронет тех, кто достиг 80-летнего возраста, инвалидов I группы, а также работников летных экипажей гражданской авиации и угольной промышленности.

Для лиц старше 80 лет и инвалидов I группы фиксированная выплата к страховой пенсии будет увеличена вдвое. Сотрудникам авиации и угольной отрасли объем надбавки определяется условиями труда, уровнем вредности и продолжительностью стажа.

Какие законы вступают в силу с 1 ноября 2025 года: главные изменения Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Цифровизация воинского учета

Стартует реформа системы воинского учета в организациях. Ключевым новшеством станет переход на электронный формат сбора и предоставления сведений о сотрудниках, состоящих на воинском учете. Основной массив данных будет передаваться через специализированный реестр на портале «Госуслуги».

Это преобразование позволит компаниям отказаться от бумажного документооборота и личных визитов в военкоматы. В то же время организациям потребуется адаптировать свои кадровые системы и внутренние процессы для интеграции с новой цифровой платформой.

Упорядочение электронного документооборота с ФНС

Федеральная налоговая служба с 1 ноября 2025 года ужесточает правила электронной коммуникации. Налоговые органы прекратят прием неформализованных писем, направляемых через операторов электронного документооборота (ЭДО). Это решение продиктовано необходимостью разгрузить систему от большого объема произвольно составленных ответов на требования ФНС, которые бухгалтеры направляли в виде простых электронных писем.

Важно отметить, что изменения касаются только неформализованной переписки. Все возможности для сдачи налоговой отчетности, направления ответов на официальные требования ФНС и передачи актов сверок через операторов ЭДО сохраняются в полном объеме.

Расширение системы маркировки «Честный знак»

Производители и поставщики растительного масла и кормов для животных обязаны будут подключаться к системе обязательной маркировки «Честный знак». Требование, установленное Федеральным законом от 31.07.2025 № 425-ФЗ, нацелено на борьбу с контрафактом и обеспечение потребительской безопасности.

Обязательная маркировка позволит проследить всю цепочку движения товара — от производства до прилавка, что минимизирует риски попадания на рынок некачественной и фальсифицированной продукции. Для потребителей это станет дополнительной гарантией качества, а для добросовестных производителей — инструментом защиты от недобросовестной конкуренции.

Какие законы вступают в силу с 1 ноября 2025 года: главные изменения Фото: Shutterstock/FOTODOM

Повышение стандартов на финансовом рынке

С 5 ноября 2025 года брокерские компании начнут работать по обновленным правилам. На инвестиционные компании возлагается обязанность по максимально полному и доступному информированию клиентов о всех потенциальных инвестиционных рисках. Одновременно вводятся строгие нормативы по срокам рассмотрения жалоб и обращений инвесторов.

Как новые законы повлияют на бизнес

Финансовым организациям предстоит оптимизировать внутренние процедуры, чтобы обеспечить прозрачность для клиентов и оперативность реакции на их запросы, что в целом повысит уровень доверия к финансовому рынку.

Последствия для бизнеса: упрощения и новые обязательства

Для деловой среды нововведения несут двоякий эффект. С одной стороны, происходит заметное упрощение административных процедур, например, при переходе на электронный воинский учет.

С другой — бизнесу предстоит решить ряд новых задач:

Адаптировать кадровые процессы к электронному реестру воинского учета.

Производителям и поставщикам маркируемых товаров (растительное масло, корма) — интегрироваться с системой «Честный знак».

Брокерским компаниям — повысить стандарты клиентского сервиса и прозрачности.

Заблаговременная подготовка и модернизация внутренних бизнес-процессов позволят компаниям беспрепятственно адаптироваться к изменяющимся условиям и оставаться в правовом поле.

Ранее мы писали про донорство в России: как спасти чью-то жизнь