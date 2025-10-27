Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 17:29

В России появится килограммовая монета

В ЦБ заявили о скором выпуске золотой инвестмонеты «Георгий Победоносец»

Золотая монета с изображением Георгия Победоносца в цехе чеканки изделий из золота на Московском Монетном дворе Золотая монета с изображением Георгия Победоносца в цехе чеканки изделий из золота на Московском Монетном дворе Фото: Илья Питалев /РИА Новости

Центральный Банк России заявил, что выпустит в обращение золотую инвестиционную монету «Георгий Победоносец» номиналом 10 тыс. рублей. Как сообщила пресс-служба ведомства, монета изготовлена из чистого золота 999 пробы. Ее масса составляет один килограмм при диаметре 10 сантиметров. Она будет являться законным средством наличного платежа, а ее тираж составит 100 экземпляров.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, — сказано в сообщении.

Ранее уникальная золотая монета времен правления Екатерины Великой стала частью экспозиции «Золотые монеты в истории династии Романовых». Выставка была организована к десятилетнему юбилею Музея нумизматики. Монета, отчеканенная в 1765 году, признана одним из наиболее загадочных нумизматических объектов в российской истории. Согласно данным музея, во всем мире сохранилось лишь несколько подобных экземпляров.

До этого сообщалось, что Банк России планирует выпустить в обращение памятную серебряную монету. Событие было приурочено к 150-летию развития тенниса в стране.

В России появится килограммовая монета
