20 октября 2025 в 16:33

В Музее нумизматики представили уникальную находку XVIII века

В Музее нумизматики показали редкую монету Екатерины II 1765 года

Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

Редчайшая золотая монета времен императрицы Екатерины Великой пополнила экспозицию «Золотые монеты в истории династии Романовых» в честь десятилетия Музея нумизматики, сообщает корреспондент NEWS.ru. Монета номиналом 10 рублей 1765 года считается одной из самых загадочных в истории России.

По данным музея, таких монет в мире сохранилось единицы. Экспонат сопоставим по редкости с Константиновским рублем 1825 года и золотой монетой пять рублей 1777 года, стоимость которых превышает $1 млн (81 млн рублей).

Покупка монеты была совершена непублично, а точная сумма сделки не разглашается. По оценке экспертов, ее стоимость может достигать до $2,5 млн (200 млн рублей). После включения в постоянную экспозицию она вышла из коммерческого оборота и больше не будет выставляться на продажу.

Ранее экс-директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева сообщила, что ценные экспонаты российских музеев надежно защищены Росгвардией. По ее словам, такая система безопасности предотвращает кражи, в отличие от недавнего ограбления Лувра. Она подчеркнула, что сотрудники Росгвардии быстро реагируют на любые попытки взлома витрин или проникновения в залы.

