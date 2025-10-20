Лихачева ответила, почему в России невозможно ограбить музеи

В России ценные экспонаты в музеях охраняет Росгвардия, которая быстро среагирует на попытку ограбления, заявила НСН экс-директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева. По ее словам, в российских музеях невозможна такая ситуация, как недавнее похищение драгоценностей из Лувра.

У нас в зале с наиболее ценными предметами сейчас сидит Росгвардия. Случайный человек не может зайти в зал и начать вскрывать витрину. Это сразу вызовет вопросы. Даже если мы представим себе, что можно подогнать грузовик, выдавить стекло, у нас довольно быстро среагируют, — заявила она.

Ранее сообщалось, что преступники похитили из Лувра девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона III и императрицы Евгении, включая колье, брошь и диадему. Нетронутым остался самый крупный бриллиант из коллекции Наполеона «Регент». Ворам удалось скрыться, но вскоре неподалеку от Лувра была найдена сломанная корона жены императора Наполеона III.