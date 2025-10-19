Один из украденных экспонатов обнаружили неподалеку от Лувра

Один из украденных экспонатов обнаружили неподалеку от Лувра Вблизи Лувра нашли сломанную корону супруги императора Наполеона III

На улице неподалеку от Лувра был найден один из украденных предметов, передает Le Parisien. Речь идет о короне императрицы Евгении. По данным издания, злоумышленники сломали музейный экспонат.

Воры ее по каким-то причинам выбросили или же обронили. По словам министра внутренних дел Лорана Нуньеса, бесценные драгоценности были похищены всего за семь минут. Парижская прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела и начале расследования.

В настоящее время ущерб оценивается по фотографиям пропавших предметов, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что злоумышленники, ограбившие парижский Лувр, пробрались внутрь через закрытое на ремонт здание и похитили девять драгоценных предметов из коллекции Наполеона и императрицы Евгении. Преступники с полностью скрытыми лицами воспользовались грузовым лифтом и напрямую вышли в галерею «Аполлон».

До этого об ограблении Лувра сообщила министр культуры Франции Рашида Дати. По ее словам, преступники проникли в здание рано утром 19 октября. В результате ограбления никто не пострадал.