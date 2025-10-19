Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 октября 2025 в 13:38

Один из украденных экспонатов обнаружили неподалеку от Лувра

Вблизи Лувра нашли сломанную корону супруги императора Наполеона III

Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На улице неподалеку от Лувра был найден один из украденных предметов, передает Le Parisien. Речь идет о короне императрицы Евгении. По данным издания, злоумышленники сломали музейный экспонат.

Воры ее по каким-то причинам выбросили или же обронили. По словам министра внутренних дел Лорана Нуньеса, бесценные драгоценности были похищены всего за семь минут. Парижская прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела и начале расследования.

В настоящее время ущерб оценивается по фотографиям пропавших предметов, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что злоумышленники, ограбившие парижский Лувр, пробрались внутрь через закрытое на ремонт здание и похитили девять драгоценных предметов из коллекции Наполеона и императрицы Евгении. Преступники с полностью скрытыми лицами воспользовались грузовым лифтом и напрямую вышли в галерею «Аполлон».

До этого об ограблении Лувра сообщила министр культуры Франции Рашида Дати. По ее словам, преступники проникли в здание рано утром 19 октября. В результате ограбления никто не пострадал.

Лувр
музеи
Франция
украшения
