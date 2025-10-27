Как изменится жизнь россиян с 1 ноября 2025 года, законы, пересчет пенсий

С 1 ноября 2025 года россиян ждет ряд изменений. Что об этом известно, какие новые законы вступят в силу, кому пересчитают пенсии?

Кому пересчитают пенсии с ноября

С 1 ноября 2025 года члены летных экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности получат перерасчет ежемесячной пенсионной надбавки. Корректировка осуществляется в соответствии с федеральным законодательством о компенсации за вредные и опасные условия труда.

Доплаты данной категории пенсионеров пересматриваются ежеквартально — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Размер надбавки индивидуален, он зависит от среднемесячного заработка и специального стажа работы в соответствующих отраслях.

Также Алексей Говырин сообщил, что в ноябре 2025 года проведут перерасчет пенсий граждан, у кого на иждивении появились нетрудоспособные родственники.

«Перерасчет пенсий шахтеров и летчиков зависит от продолжительности спецстажа, условий труда и суммы страховых взносов, поступивших за предыдущий квартал. Средняя прибавка составит от полутора до трех тысяч рублей. Эти выплаты назначаются автоматически, без заявлений, на основании данных трудового стажа и реестров отраслевых фондов», — рассказал он «Парламентской газете».

Он добавил, что для пенсионеров, которые начали заботиться о нетрудоспособных родственниках, надбавка составит 2969 рублей на одного иждивенца. Отметившие 80-летие россияне также получат доплату в размере 1314 рублей для страховой пенсии или 1377 рублей для госпенсии. Для инвалидов I группы действует та же схема.

Как ужесточат контроль за сим-картами с ноября

С начала ноября операторы связи обязаны приостанавливать обслуживание номеров, которые не прошли проверку данных абонентов. Новые правила касаются как граждан РФ, так и корпоративных пользователей.

Напомним, что с 1 апреля 2025 года для получения сим-карты требуется обязательная идентификация по паспорту через ЕСИА, биометрическую систему или портал «Госуслуги». Операторы обязаны проверять достоверность данных всех клиентов — как новых, так и заключивших договоры ранее. Мера направлена на установление контроля над количеством сим-карт у одного пользователя.

Какие новые правила наследования вступят в силу с ноября

С 24 ноября 2025 года в России вступают в силу новые правила наследования, обязывающие нотариусов информировать наследников о непогашенных долгах умершего родственника. Теперь нотариусы получат право запрашивать кредитную историю покойного для выявления возможных задолженностей.

Наследство в РФ передается по завещанию, наследственному договору или по закону (в порядке восьми очередей родства). При этом наследники сохраняют право отказа от имущества, если обязательства превышают стоимость активов. Нововведение позволит гражданам принимать более взвешенные решения при вступлении в наследство.

Какие новые правила взыскания налоговых долгов с граждан вступят в силу с ноября

В ноябре налоговые органы получают право взыскивать с россиян задолженности во внесудебном порядке. Новые правила касаются налогов, сборов, штрафов, страховых взносов, пеней и процентов.

Упрощенная процедура применяется, когда сумма долга не превышает отрицательное сальдо единого налогового счета и когда отсутствуют разногласия о его размере. Уведомления о взыскании будут направляться через личный кабинет на «Госуслугах» или заказными письмами.

Граждане сохраняют право оспорить размер задолженности, подав заявление о перерасчете до момента списания средств. При наличии спора о сумме долга вопрос будет решаться через суд.

Как будут маркироваться удобрения с ноября

С 1 ноября в России начинается эксперимент по маркировке удобрений в потребительской упаковке. Пилотный проект продлится до 31 августа 2026 года и затронет минеральные и химические удобрения, включая нитраты и фосфаты калия и комплексные составы с двумя-тремя питательными элементами.

Участие в эксперименте для производителей, импортеров и продавцов будет добровольным. Для подключения к системе необходимо подать заявку в Минпромторг России.

