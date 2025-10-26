Связь с Авериным, ревность мужа, предательства: как живет Анна Якунина

Народная артистка России Анна Якунина обрела популярность благодаря съемкам в сериале «Склифосовский». Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Якунина

Анна Якунина родилась 9 октября 1968 года в Москве в семье актера Александра Якунина и актрисы и режиссера театра им. Станиславского Ольги Великановой. Она училась в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, но спустя четыре года оставила хореографическое училище и поступила на режиссерский факультет ГИТИСа.

Якунина дебютировала на экране в 2003 году в фильме «Огнеборцы». Также она снималась в лентах «Моя прекрасная няня», «Ландыш серебристый», «Личная жизнь доктора Селивановой», «Земский доктор», «Два отца и два сына», «Мужчина в моей голове», «Право на ошибку», «Девочки не сдаются» и других.

На настоящий момент в фильмографии актрисы более 70 работ. Наибольшую известность ей принесла роль регистратора Нины Дубровской в сериале «Склифосовский».

Что известно о личной жизни Якуниной

Первым супругом Анны Якуниной был актер Сергей Стегайлов. В этом браке родилась дочь Александра. Артистка рассказывала, что в 90-е годы у них с мужем почти не было денег, и ей приходилось танцевать в ночных клубах.

«Пока первый муж лежал на диване, мне приходилось самой зарабатывать, чтобы прокормить дочь», — поделилась она в программе «Судьба человека».

Артистка приняла решение уйти из семьи, когда встретила нового возлюбленного, а супруг, узнавший об этом, принялся ее душить.

«Однажды он пришел из казино, подошел и накрыл меня подушкой. Дочка Настя, маленькая, рядом спала. Это был такой испуг. Да, душил, но я думаю, это произошло от какой-то беспомощности, бессилия», — рассказала она.

Анна Якунина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 1996 году Якунина вышла замуж за инженера Алексея Свирида и родила дочь Марию. По словам актрисы, супруг до сих пор не привык к особенностям ее профессии и ревнует ее даже после более 25 лет брака.

«Он мне все время говорит: „Оно мне надо, вот это, с чем я связался? Это вот мне все зачем?“. И так уже 25 лет, но чувство юмора спасает. А так он ревнивый очень. И по-прежнему ревнует, но все это в здравом режиме, поэтому и живем столько лет вместе. Повезло, что он человек с огромным чувством юмора», — поделилась артистка.

Что связывает Якунину и Аверина

Анна Якунина и народный артист России Максим Аверин много лет вместе снимаются в сериале «Склифосовский», а также играют в спектаклях. Из-за их тесного общения появились слухи о том, что коллег связывают романтические отношения, однако они опровергли их.

Актриса отмечала, что за много лет дружбы они с Авериным поругались единожды.

«Поверьте, очень трудно не поругаться. Но кроме пользы наш союз ничего не принес. Мы сделали очень много хорошего вместе, и, надеюсь, еще сделаем», — делилась она.

Что Якунина говорила о Хаматовой

Анна Якунина считает, что народной артистке России Чулпан Хаматовой не удалось «стать своей» в Латвии.

«Наши актеры никогда не станут своими за границей. Ну что, стала Чулпан Хаматова латвийской актрисой? И вот теперь, говорят, она размышляет о возвращении в Россию. И что она теперь мне скажет, глядя в глаза, после того как наговорила столько всего о России? Что она теперь будет говорить всем нам?» — отметила актриса.

Чулпан Хаматова Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Чем сейчас занимается Якунина

Анна Якунина в 57 лет продолжает творческую деятельность. Она служит в театре «Ленком» и снимается в 13-м сезоне сериала «Склифосовский», премьера которого запланирована на начало 2026 года.

В этом году Якунина отмечает творческий юбилей — 35 лет на профессиональной сцене. Сегодня, 26 октября, вышла новая программа «Судьба человека» с артисткой. В эфире она призналась, что в своей неэкранной жизни является счастливым человеком, но ей пришлось пройти через многие трудности.

«В нашей жизни падения, они ради взлетов. Пока ты не расшибешься, ты не поймешь, как ползти дальше. Я в этом смысле раненый человек: меня много обижали, меня много ранили, меня много предавали», — сказала Якунина.

