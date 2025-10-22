Израиль, дружба с Нагиевым, слухи об изменах: как живет актер Игорь Лифанов

Игорь Лифанов в спектакле режиссера Павла Урсула «Женщина над нами» по пьесе Алексея Слаповского на сцене Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова

Актер Игорь Лифанов продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил об уехавших коллегах?

Чем известен Лифанов

Игорь Лифанов родился 25 декабря 1965 года в Николаеве на Украине.

После окончания школы он три года отслужил в Морфлоте во Владивостоке. После этого поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

Лифанов учился с Дмитрием Нагиевым. Артисты дружат по сей день.

«Мы как раз ценим то, что можем месяц не видеться, но при этом знаем, что мы есть друг у друга. Если у кого-то из нас происходит приятное или неприятное событие, то нам не нужны долгие серьезные разговоры. Мы понимаем друг друга с полуслова. Нам достаточно посмотреть друг другу в глаза», — рассказывал он Teleprogramma.pro.

Лифанов снимался в лентах «Брат», «Русский спецназ», «Диверсант», «Дневной дозор», «Человек ниоткуда», «Летний день», «Стриптизеры», «Пять минут тишины. Возвращение», «Девушка на миллион», «Крутые меры» и других.

Всего в его фильмографии более 100 работ.

Дмитрий Нагиев и Игорь Лифанов Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

Что известно о личной жизни Лифанова

Первой женой Игоря Лифанова была его однокурсница Елена Павликова.

Второй избранницей Лифанова тоже стала однокурсница — Татьяна Аптикеева. В браке родилась дочь Анастасия, которая, как и родители, стала актрисой.

Во время съемок сериала «Спецназ» в Севастополе Лифанов познакомился со студенткой-филологом Еленой Косенко, которая на 16 лет младше его, и ради нее развелся с Аптикеевой. Косенко родила Лифанову дочь Алису.

В 2023 году друг актера заявил, что жена изменяет ему, однако она опровергла эту информацию.

Что Лифанов говорил об уехавших артистах

По мнению Игоря Лифанова, уехавшим российским артистам трудно добиться успеха за границей. Он рассказал, что, когда ездил на гастроли в другие страны, на его спектакли приходила только русскоязычная аудитория.

«К примеру, еду я в Израиль выступать — я там для своих выступаю. В Германии тоже. Мы, русские артисты, варимся только в своем котле, поэтому и интересны только русскоязычным зрителям. Так что о международной карьере тут и речи не идет», — считает Лифанов.

Также актер признавался, что безразличен к санкциям и запретам, которые применяют в отношении российских знаменитостей.

Лифанов находится в черном списке Украины с 2018 года из-за посещения Крыма.

Чем сейчас занимается Лифанов

Игорь Лифанов продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Ночь ее откровений», «Зинон! С приветом!», «Двое в лифте, не считая текилы», «Семейный переполох», «Авантюра» и «Бесконечное начало».

В 2025 году также должны выйти картины «Отверженные» и «Пять минут тишины. Леса и реки» с его участием.

Игорь Лифанов в роли Креста и актер Владимир Турчинский в роли Динамита (слева направо) в многосерийном комедийном боевике «Спецназ по-русски — 2» в постановке режиссера Стаса Мареева Фото: ТАСС

Недавно Лифанов снялся со своей 30-летней дочерью Анастасией, которая пошла по его стопам и стала актрисой. В кадре его наследница позировала в наряде, обнажавшем грудь, из-за чего подписчики раскритиковали их фотосессию, назвав образ Анастасии чересчур откровенным.

