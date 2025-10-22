Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 07:59

«Укравшая» свою дочь из школы россиянка сама сдалась следователям

В Приморском крае похитившая свою дочь женщина сама пришла к следователям

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Артема, которая самовольно забрала свою семилетнюю дочь из школы и скрылась, сама пришла в Следственный комитет, заявили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю. По словам представителя ведомства, сейчас с женщиной работает следователь.

Ребенок разыскан, следователями проводятся следственные и процессуальные действия по установлению обстоятельств произошедшего, — подчеркнул он.

Он напомнил, что мать забрала девочку из учреждения социальной реабилитации, куда та была помещена по решению органов опеки. Основанием для изъятия ребенка из семьи стали противоправные действия отчима, против которого возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

При этом позицию матери признали противоречащей интересам девочки. Женщина препятствовала следствию, что привело к ее отстранению от участия в уголовном деле. Кроме того, органы опеки были проинформированы о том, что условия жизни ребенка представляли угрозу ее безопасности.

Ранее сообщалось, что трехлетняя девочка, сброшенная отцом с четвертого этажа в Уфе, находится в процессе выздоровления под наблюдением специалистов Российской детской клинической больницы. Медики оказывают ребенку всю необходимую высокотехнологичную помощь.

дети
следователи
Приморский край
похищения
уголовные дела
