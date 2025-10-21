В Башкирии рассказали о состоянии девочки, выброшенной из окна отцом

Трехлетняя девочка, сброшенная отцом с четвертого этажа в Уфе, находится в процессе выздоровления под наблюдением специалистов Российской детской клинической больницы, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале. Медики оказывают ребенку всю необходимую высокотехнологичную помощь.

Хорошие новости пришли из Москвы! Наша трехлетняя девочка, которую в пятницу спецбортом доставили в столицу, идет на поправку. Сейчас ее лечением занимаются специалисты Российской детской клинической больницы. Ребенку оказывается специализированная высокотехнологичная медпомощь, — написал министр.

Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил об инциденте, в ходе которого отец выбросил трехлетнего ребенка из окна. По информации градоначальника, пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение.

Позже выяснилось, что задержанный в Уфе по подозрению в жестоком обращении с дочерью мужчина ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Уфимец разгромил кухню своей квартиры, выбросив из окна детские вещи и собственную дочь.