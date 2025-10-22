Сон об измене супруга: причины тревоги и советы для отношений

Сон об измене супруга часто вызывает массу тревог и сомнений. Однако измена во сне не всегда свидетельствует о реальном предательстве. Чаще это знак:

внутреннего беспокойства;

неуверенности в отношениях;

страха потерять близкого человека.

Если снится измена жены, это может говорить об отдалении супруги или необходимости уделить больше внимания семье. Для мужа такой сон часто символизирует чувство вины или страх быть недооцененным.

Женщине, наоборот, сон об измене мужа напоминает о важности доверия и общения с партнёром.

Сон об измене — это сигнал подсознания о недовольстве или страхах, а не прямое предсказание. Прислушивайтесь к своему сердцу и старайтесь открыто говорить о переживаниях с супругом, чтобы укрепить доверие и любовь.

