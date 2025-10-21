«Можем спасать не меньше 30% браков»: как медиация повлияет на разводы в РФ

В Госдуме поддержали идею введения обязательной медиации — процедуры примирения — при разводе. Сейчас она является добровольной. В частности, в Москве действует проект, по которому супруги могут бесплатно воспользоваться услугами медиатора в МФЦ. Власти столицы отмечают, что инициатива помогла 70% пар решить конфликты или даже сохранить семью. Подробности — в материале NEWS.ru.

Когда медиация при разводе может стать обязательной

Пока нет информации о том, когда Госдума может начать рассмотрение законопроекта об обязательной медиации при разводе — документ еще не был внесен в нижнюю палату парламента.

О разработке законопроекта, предусматривающего обязательную досудебную примирительную процедуру при расторжении брака, сообщил глава Минюста РФ Константин Чуйченко.

Целью инициативы в ведомстве назвали «сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и определение места жительства детей после развода родителей.

«Что касается медиации между гражданами, то, конечно, мне кажется, это история, которая достойна поддержки. Мне кажется, на уровне закона нужно вводить обязательную медиацию, прежде всего по семейным делам», — заявил министр.

Медиатор — профессия на стыке психологии и юриспруденции. Специалист является независимым посредником в социальных, семейных или деловых конфликтах. Медиатор не может занимать сторону одного из оппонентов. Главная его задача в споре — помочь сторонам договориться, избежав суда. Стоимость услуг такого специалиста начинается от 1000 и доходит до десятков тысяч рублей за сеанс.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как в Москве протестировали проект медиации при разводах

Год назад в Москве запустили пилотный проект по медиации при разводе. Супруги, проживающие в столице, могут бесплатно воспользоваться услугой медиатора, в течение месяца после подачи заявления о разводе обратившись в центры госуслуг «Мои Документы» или в семейный центр, если в семье есть дети.

«Для каждого случая — индивидуальный подход: совместные или раздельные сессии, групповая работа, возможно привлечение психолога для коррекции стрессовых состояний. Процесс медиации построен на конфиденциальности и добровольности и является бережным, безопасным и эффективным методом урегулирования конфликта», — сказано на сайте правительства Москвы.

Сама служба медиации работает в столице более шести лет, и за это время специалисты помогли справиться с разногласиями более 70% пар, сообщала в июле журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, супруги обходились без суда, а иногда и вовсе передумывали разводиться.

Как в Госдуме отреагировали на инициативу об обязательной медиации при разводе

Введение обязательной примирительной процедуры при разводе поддержали в комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Первый зампред комитета Татьяна Буцкая заявила журналистам, что шанс на примирение особенно важен для семей с детьми.

«Медиатор слышит одну сторону, слышит другую сторону и делает так, что эти две стороны могут договориться. И в результате, даже если семья не сохранится, они не станут врагами. Но вообще, конечно, у нас глобальная задача, чтобы разводов стало меньше, а крепких семей — больше», — пояснила она.

Татьяна Буцкая Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru также высказался об инициативе положительно. По его мнению, зачастую при разводе пары руководствуются чужими примерами.

«Я ожидаю, что при хорошо налаженной процедуре медиации при разводе мы можем спасать не меньше 30% браков. Очень часто решение не до конца обдуманное. К сожалению, в нынешней жизни люди зачастую смотрят [на чужие] модели поведения. Они не понимают, что это какой-нибудь Джиган со своей [женой] может разводиться-сходиться, а тут их жизнь, это не жизнь в Instagram (деятельность в РФ запрещена), и они точно счастливее не будут от того, что они разведутся, если это, конечно, не какой-то запредельный жуткий муж-алкоголик — это понятно, но чаще всего по другим причинам разводятся», — заявил парламентарий.

По мнению Виталия Милонова, люди не привыкли преодолевать сложности. Он отметил, что грамотный специалист поможет посмотреть по-новому на эту проблему и сохранить отношения. Депутат считает, что развод — это практически всегда «поражение, капитуляция, проявление некой слабости». По словам Милонова, обязательная медиация при разводе не оттолкнет тех, кто только собирается вступить в брак, а напротив, покажет, что семья будет под защитой.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в свою очередь заявлял журналистам, что считает обязательную процедуру медиации недопустимой. Он напомнил, что в России существует свобода брака и развода, поэтому супруги должны сами решать, пользоваться услугами медиаторов или нет. Депутат привел в пример существовавший в СССР Кодекс брака и семьи.

Павел Крашенинников Фото: duma.gov.ru

Как должна проходить процедура обязательной медиации при разводе

Семейный юрист Андрей Дмитриев в беседе с NEWS.ru заявил, что медиация при разводе полезна. Однако, по мнению специалиста, ее нужно вводить на определенных условиях. По словам юриста, процедуру нужно проводить в период между подачей одного из супругов иска в суд до первого судебного заседания.

«Например, назначаются две обязательные встречи супругов с медиатором. Это оплачивается за государственный счет. Что бы это дало людям? Во-первых, на первой встрече медиатор мог бы рассказать, чем он может помочь, вообще чем полезна медиация, что они могут заключить соглашение между собой по всем вопросам. Это позволит избежать длительного судебного процесса, больших судебных издержек, конфликтов и так далее», — считает эксперт.

По его словам, на второй встрече супруги могут сказать медиатору, будут ли они работать дальше, и задать оставшиеся вопросы.

«После второй встречи и разъяснений от медиатора, если супруги пришли к общему решению, может назначаться дата судебного заседания. Если же супруги хотят и дальше пользоваться услугами посредника, они могли бы делать это уже добровольно и за свой счет», — пояснил Дмитриев. По его словам, для пар, которые не растят совместных детей и не нажили имущество, обязательная медиация может быть сокращена до одного часа.

Он добавил, что за годы судебной практики встречал множество семей, которые не в курсе, что существует услуга медиации, из-за чего бракоразводный процесс «идет на самотек», и очень часто решение о расторжении брака принимается на эмоциях.

«Ведь регистрация брака — это же не просто как какая-то покупка, это же жизнь человека, и это серьезный очень вопрос. И медиатор разъяснит, может быть, еще нужно подумать немного, взвесить все. Если даже произошел серьезный конфликт, сложный, но, может быть, поискать выход. И даже если нет детей, может быть, они в будущем планировали детей, но что-то сейчас им помешало», — объяснил юрист.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По его словам, единственной ситуацией, когда обязательная медиация при разводе может оказаться не нужна, — заведенное на одного из супругов уголовное дело. Юрист считает, что факт подачи заявления только одним из супругов не должен быть препятствием для процедуры примирения.

Читайте также:

Из-за планов изменить ОМС пациенты срочно обратились к властям. Чего они требуют?

ФНС начала рассылать транспортный налог: топ-10 ответов на вопросы

На кошек и собак понадобится разрешение? Регистрация питомцев, подробности

Налоговый вычет до 220 тысяч: сколько смогут вернуть родители в 2026 году

Что случилось с ОМС: как новый закон может оставить пациентов без защиты