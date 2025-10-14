ФНС начала рассылать транспортный налог: топ-10 ответов на вопросы

Федеральная налоговая служба начала массовую рассылку уведомлений для уплаты транспортного налога за 2024 год. Как рассчитывается его сумма, почему он может вырасти в 2026-м, на какие транспортные средства не начисляется, есть ли льготы — в материале NEWS.ru.

Когда нужно уплатить транспортный налог

Срок уплаты транспортного налога за 2024 год для физических лиц — 1 декабря 2025-го.

ФНС присылает уведомление о необходимости уплаты транспортного налога двумя способами: в электронном виде через «Личный кабинет налогоплательщика для физлиц» на сайте ведомства, на портале «Госуслуги», а также заказными письмами. Если вы не получили оповещение, то нужно проверить личный кабинет — это самый оперативный способ связи с налоговой службой.

Из чего складывается сумма транспортного налога

Главное при расчете транспортного налога — мощность двигателя в лошадиных силах. Она указана в паспорте транспортного средства (ПТС). Эти силы нужно умножить на налоговую ставку, которая различается в зависимости от региона.

Действует следующее правило: чем мощнее машина, тем дороже каждая «лошадка».

Ставки налога для Москвы:

до 100 л. с. — 12 рублей;

от 100 л. с. до 125 л. с. — 25;

от 125 л. с. до 150 л. с. — 35;

от 150 л. с. до 175 л. с. — 45;

от 175 л. с. до 200 л. с. — 50;

от 200 л. с. до 225 л. с. — 65;

от 225 л. с. до 250 л. с. — 75;

от 250 л. с. — 150 рублей.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ставки налога для Санкт-Петербурга:

до 100 л. с. — 24 рубля;

от 100 л. с. до 150 л. с. — 35;

от 150 л. с. до 200 л. с. — 50;

от 200 л. с. до 250 л. с. — 75;

от 250 л. с. — 150 рублей.

В других регионах ставки могут быть отличаться. Например, в Москве водитель машины с мотором 210 л. с. заплатит 13 650 рублей (65 за 1 л. с.), в Ярославской области — 14 910 рублей (71), а в Мурманской — 11 760 (56 рулей 1 л. с.).

Кроме того, есть повышающий коэффициент — так называемый налог на роскошь. Если машина стоит дороже 10 млн рублей, то налог увеличивается в три раза.

Проще всего узнать, какой будет налог, при помощи калькулятора на сайте налоговой инспекции.

Важно: сейчас ФНС рассылает уведомления об уплате налога на автомобили, которые были в собственности в 2024 году. Если вы владели машиной не полный год, то налог будет рассчитан пропорционально.

Почему в 2026 году сумма транспортного налога может вырасти

Водители в Москве и в некоторых других регионах в следующем году будут платить больше, так как власти субъектов РФ имеют право пересматривать налоговые ставки. Например, Мосгордума приняла законопроект о постепенном повышении ставок транспортного налога вплоть до 2031 года, поэтому в 2026-м он будет выше.

Если сейчас за машину с мотором до 100 л. с. владелец платит 12 рублей за лошадиную силу, то в следующем году ставка вырастет до 13. В 2027-м — до 14 рублей, а в 2028 году — до 15. Затем она будет увеличиваться на 2 рубля в год, пока не достигнет 25.

Для машин с мотором 100–125 сил ставка вырастет с 25 до 28 рублей. Для автомобилей с двигателем мощностью 150–175 л. с. — до 50 (с 45 рублей). Для машин с мотором 200–225 л. с. ставка поднимется сразу на 7 рублей — до 72.

В Москве обладатели электрокаров не платят транспортный налог.

На какие транспортные средства не начисляется транспортный налог

Налоговым кодексом РФ предусмотрен перечень транспортных средств, которые полностью освобождаются от уплаты налога. К ним относятся:

легковые автомобили, специально оборудованные для использования инвалидами, а также машины с мощностью двигателя до 100 л. с., полученные через органы социальной защиты.

тракторы, самоходные комбайны и другая сельскохозяйственная техника, используемая по прямому назначению.

транспортные средства, принадлежащие правоохранительным и военным ведомствам.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Кто имеет право на льготы по транспортному налогу

Помимо федеральных, связанных с типом транспортного средства, существуют льготы (полные или частичные) для определенных категорий граждан. Право на их введение было предоставлено регионам. В субъектах РФ действуют разные нормы.

Как правило, льготу получают:

ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий;

Герои СССР и России;

инвалиды I и II групп;

многодетные родители;

пенсионеры.

Если льгота не была учтена в уведомлении, нужно самостоятельно уведомить об этом налоговый орган сразу после получения документа.

Нужно ли платить транспортный налог владельцам электромобилей

Сейчас во многих субъектах РФ водители электрокаров полностью освобождены от уплаты транспортного налога. Среди них Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург (но только в первые пять лет после регистрации автомобиля), Калужская, Кемеровская, Челябинская, Воронежская области и другие.

В различных регионах есть свои особенности. Например, в некоторых из них льгота действует только в отношении одного электромобиля на человека. В Краснодарском крае налог не платят владельцы электрокаров мощностью до 150 л. с.

На сколько оштрафуют водителя, если он вовремя не уплатит транспортный налог

Если водитель не уплатит транспортный налог до 1 декабря, то ему будут начисляться пени за каждый день просрочки. Сейчас это 1/300 от ключевой ставки в 17% годовых. Если вам пришел налог на 15 тыс. рублей и вы просрочите оплату на 15 дней, то сумма пени составит 127,5. Не заплатите в течение двух месяцев, то придется раскошелиться еще на 518,5 рублей.

Но самое неприятное для водителя — штраф. Его размер может составить 20% от неуплаченной суммы налога, а в случае умысла — 40%. Автовладелец может получить штраф после того, как ФНС передаст дело о долге судебным приставам.

Кроме того, налоговая инспекция имеет право взыскать задолженность через суд. В этом случае долг могут списать с вашего банковского счета, наложить ограничения на автомобиль или другое имущество.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что делать водителю, если не пришла квитанция для уплаты транспортного налога

Квитанция для уплаты транспортного налога может не прийти автовладельцу по разным причинам. Чаще всего это происходит из-за технического сбоя.

Даже если письма нет, налог все равно нужно платить. Нужно зайти в личный кабинет на сайте ФНС, задать вопрос через службу поддержки или позвонить в налоговую инспекцию.

Как оспорить сумму транспортного налога, если она завышена

Иногда возникают ситуации, когда сумма в уведомлении вызывает сомнения: учтены не все льготы, автомобиль продан, но водителю продолжают начислять налог, мощность двигателя указана неверно.

Шаг 1: проверьте расчет. Воспользуйтесь онлайн-калькулятором транспортного налога на сайте ФНС. Введите параметры автомобиля и региона, чтобы сверить итоговую цифру.

Шаг 2: подготовьте документы. Если вы обнаружили ошибку, то соберите документы, подтверждающие вашу правоту. Это может быть копия договора купли-продажи автомобиля (если он продан), справка об инвалидности (для льготы), ПТС с указанием мощности и так далее.

Шаг 3: обратитесь в налоговую службу. Направьте заявление о необходимости внести изменения в расчет. Это можно сделать через личный кабинет, приложив электронные копии документов.

Важный нюанс: если вы продали автомобиль в 2024 году, но по какой-то причине новый владелец его не зарегистрировал на себя, налог будет начисляться на вас. По данным ГИБДД, вы остаетесь формальным собственником машины.

Как быстро уплатить транспортный налог

Через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. В нем можно посмотреть квитанцию и сразу оплатить налог банковской картой без комиссии.

Через портал «Госуслуги». В разделе «Налоги и финансы» отображается информация о начислениях и есть возможность произвести оплату.

Через мобильное приложение вашего банка.

По квитанции через отделение банка. Старый, но все еще актуальный способ. Важно помнить, что некоторые банки могут взимать комиссию за обработку платежного поручения.

Читайте также:

5 привычек водителя, благодаря которым машина будет реже ломаться

Транспортный налог в 2025-м: размер, сроки, штрафы, как платить меньше

Lada Iskra: что за модель, где купить, на чем сэкономить

Стоимость ремонта машин выросла на 30%: цены на запчасти, на чем сэкономить