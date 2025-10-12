Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 12:16

В России доработают проект о примирении супругов при разводе

Законопроект об оказании психологических услуг при разводе доработают

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутаты Госдумы доработают законопроект об оказании психологических услуг при расторжении брака в качестве вида примирительных процедур, рассказал РИА Новости один из авторов проекта депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Антропенко. По словам парламентария, правительство РФ предложило внести в документ поправки.

Законопроект доработаем с учетом замечаний, — указал Антропенко.

Депутат подчеркнул, что инициатива направлена в первую очередь на сохранение семьи. По его мнению, семейные психологи помогают парам разобраться в отношениях, обидах и претензиях и «обрести гармонию и согласие, сохраняя ячейку общества». Он также уточнил разницу между психологической помощью и медиацией.

А медиация — это больше про то, как грамотно развестись и поделить детей и имущество без стресса, — высказался депутат.

Ранее проект поддержала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. По ее словам, это важно для семей с детьми. Однако перед властями стоит более глобальная задача: сделать так, чтобы разводов стало меньше, а крепких семей — больше.

Госдума
семьи
разводы
законопроекты
