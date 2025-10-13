На кошек и собак понадобится разрешение? Регистрация питомцев, подробности

Россиян могут обязать получать разрешение от властей перед тем, как заводить кошку или собаку, — законопроект готовят эксперты Минприроды РФ. Зачем это нужно, где уже действуют подобные правила?

Зачем нужно разрешение на кошек и собак

О подготовке законопроекта рассказала член межведомственной рабочей группы по совершенствованию законодательства при министерстве Светлана Алексеева. По ее словам, документ предполагает создание единой государственный базы, в которой окажутся все домашние животные. По замыслу, россияне не смогут держать у себя кошку или собаку без регистрации в этом реестре — она станет допуском для владельца при покупке котенка или щенка.

«Когда будет создана единая государственная база, где будут зарегистрированы владельцы и их питомцы, мы сможем контролировать и сокращать количество собак и кошек, которых люди по безответственности своей сначала набирают, а потом или выбрасывают на улицу, или содержат в ужасных условиях, мешая жить всем вокруг. Все же зависит от человека. Одни могут создать в квартире достойные условия жизни хоть для пяти собак, другие — нет, площадь квартиры тут большой роли не играет», — сообщила Алексеева aif.ru.

Эксперт считает, что обязательная регистрация всех питомцев позволит за пять — семь лет полностью решить вопрос бродячих животных и «кошкиных домов».

Что известно об ограничении числа домашних животных

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предлагающий ввести ограничение 18 кв. м общей площади жилья на одну взрослую собаку или одну взрослую кошку.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно пояснительной записке к документу, действующее законодательство допускает содержание в жилых помещениях неограниченного числа домашних животных. Это приводит к случаям, когда в обычных квартирах живут 15–20 и более кошек или собак, что влечет за собой нарушение санитарных требований, отметили авторы поправок.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что у этого законопроекта нет шансов в парламенте.

«Вы не можете прийти ко мне и посчитать моих кошек, я вас не пущу. У нас жилище неприкосновенно по конституции», — пояснил Бурматов.

Зоозащитник Кирилл Горячев отметил, что ограничение числа кошек и собак на квадратный метр — это проявление истерии и искусственная норма.

«Я надеюсь, эта история в Госдуме не пройдет. Авторы законопроекта могли руководствоваться хорошими мотивами, так как проблема такая встречается, но есть большая разница, какую породу собак содержит человек. Это проблема более глубокая, такими топорными средствами ее не решить», — сказал Горячев.

Где уже действует регистрация домашних животных

На федеральном уровне в России регистрация домашних животных не предусмотрена. Однако в некоторых регионах процедура обязательна, ее порядок определяют местные власти.

Например, с марта 2025 года в Московской области начали штрафовать владельцев собак за отсутствие обязательной регистрации у животных.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Регистрация собаки — это процедура, официально подтверждающая права владельца на конкретное животное. Если оно потеряется, то можно будет доказать принадлежность — каждому питомцу присваивается уникальный личный номер. Он вносится в единую региональную базу данных с полной информацией о хозяине. Питомцу в холку вводится микрочип, содержащий уникальный код, который считывается сканером. Таким образом можно проверить, зарегистрировано ли животное в системе.

Обязательный учет собак решили ввести в некоторых регионах, чтобы увеличить ответственность владельцев. Например, если он не убирает за своей собакой, выгуливает ее без поводка и намордника или его питомец нападет на человека или другое животное. Регистрация призвана сократить число бездомных собак и поможет в поиске потерявшихся.

Читайте также:

Тимошенко рассказала, когда закончится СВО? Что известно, кто этому мешает

Арестованный генерал Кузнецов обратился к Путину: чего он добивается?

«Томагавки» ударят по Трампу? О чем предупредил Медведев, угроза всему миру