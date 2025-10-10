Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 16:02

В Госдуме оценили идею ограничить число домашних животных в квартирах

Депутат Бурматов: ограничение числа животных напоминает имущественный ценз

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ограничение числа домашних животных напоминает имущественный ценз, заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов. По его словам, которые передает 360.ru, это противоречит Конституции и у законопроекта нет шансов пройти чтения в Парламенте.

Вы не можете прийти ко мне и посчитать моих кошек, я вас не пущу. У нас жилище неприкосновенно по Конституции, — добавил Бурматов.

По его словам, от законопроекта, анонсированного депутатом Евгением Марченко и направленного якобы против недобросовестных заводчиков, сильнее всего пострадает «бабушка, у которой три кошки в однокомнатной квартире». Бурматов заявил, что такие пенсионеры начнут, не разобравшись, выбрасывать животных на улицу, чтобы избежать штрафов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел повышенные штрафы для владельцев домашних животных. Изменения касаются правил выгула, регистрации питомцев, а также деятельности приютов и обращения с безнадзорными животными.

Россия
Госдума
животные
Владимир Бурматов
