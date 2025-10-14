Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 13:45

Из-за планов изменить ОМС пациенты срочно обратились к властям. Чего они требуют?

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за планов изменить ОМС пациенты срочно обратились к властям. Чего они требуют? Всероссийский союз пациентов направил письмо президенту Владимиру Путину с просьбой пересмотреть законопроект Минздрава, который позволяет главам регионов передавать функции страховых медицинских организаций территориальным фондам ОМС. Обращение также адресовано министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Совета по правам человека Валерию Фадееву, сообщает РБК.

Законопроект, который внесли в Госдуму в конце сентября, является дополнением к проекту бюджета Фонда ОМС на 2024–2026 годы и вносит поправки в закон «Об обязательном медицинском страховании». Союз пациентов опасается, что изменения могут исключить страховые компании из системы ОМС, что плохо скажется на защите прав пациентов.

Сейчас средства на бесплатную медицинскую помощь поступают из Федерального фонда ОМС в региональные фонды, которые сотрудничают со страховыми организациями. Последние выступают посредниками между пациентами и медучреждениями: проверяют качество, сроки и объём оказанных услуг, оплачивают счета клиник и защищают права пациентов при нарушениях. Пациенты самостоятельно выбирают страховую компанию для получения полиса ОМС.

Союз пациентов считает, что страховые организации ориентированы на защиту интересов граждан, и их исключение из системы может снизить контроль за качеством медпомощи. Минздрав, напротив, утверждает, что передача полномочий фондам повысит эффективность и контроль качества услуг ОМС.

Ранее мы сообщали, что, начиная с 13 октября, суд будет вставать на сторону водителя при этом нарушении.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
