Муцениеце, любовь к Украине, тайна о детях: как живет актер Роман Курцын

Актер Роман Курцын — один из наиболее популярных актеров современного российского кинематографа. Что известно о его карьере и личной жизни?

Чем известен Курцын

Роман Курцын родился 14 марта 1985 года в Костроме, окончил Ярославский государственный театральный институт. Актер дебютировал в кино в 2007 году в телесериале «Всегда говори „всегда“».

Первую известность ему принесли роли Константина Орлова в сериале «Меч» и севастопольского офицера Сани в фильме «Крым». На настоящий момент в фильмографии артиста более 120 работ, включая ленты «Земский доктор», «Мент в законе», «Как выйти замуж за миллионера», «Пять минут тишины», «Фитнес», «ИП Пирогова», «Бременские музыканты» и другие.

Что известно о личной жизни Курцына

Роман Курцын женат на актрисе Анне Назаровой. Они познакомились во время учебы в театральном институте. Пара воспитывает сына и дочь. По словам артиста, имеющиеся в интернете данные об их именах и возрасте — неправдивые. Курцын намеренно скрывает информацию о своих наследниках.

«Мне кажется, самая большая ошибка, что наши артисты теперь не имеют голубой крови. Раньше это были звезды. Мы знали их работы в кино, а из личной жизни — только то, что принято было открывать. А сейчас артисты достают свое нижнее белье и полощут на всю страну. Магию профессии это убивает. Никто не знает, сколько у меня детей, как их зовут, где они учатся и как выглядят. И дети мои счастливы. Они спокойно могут гулять, наслаждаться жизнью», — пояснил он.

Несколько лет назад Курцыну приписывали роман с актрисой Агатой Муцениеце. Поводом для слухов стал их совместный снимок. Впоследствии актриса опровергла домыслы, подчеркнув, что никогда не встречалась с коллегой.

Роман Курцын и его супруга актриса Анна Назарова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Как Курцын относится к Украине

В 2017 году Роман Курцын сыграл главную роль в фильме «Крым». После съемок ему запретили въезд на территорию Украины. По словам актера, режиссер картины Алексей Пиманов предупреждал команду о последствиях.

«Простые зрители, которые смотрели это кино, понимают, ради чего оно сделано: чтобы родственники с Украины позвонили близким в Россию и начали снова общаться. Родственные связи должны существовать вне политики, и фильм был о любви, не о политике. <…> Никаких проблем у меня не было, я ежегодно езжу в Крым отдыхать и очень люблю этот полуостров. Самое страшное в этой истории то, что я очень люблю Украину и там часто бывал, а сейчас, к моему глубочайшему сожалению, меня туда не пускают из-за фильма, который аполитичен», — рассказывал актер.

Чем сейчас занимается Курцын

Роман Курцын продолжает творческую деятельность, состоит в Гильдии каскадеров России. В октябре с актером ожидается премьера фильма «Горыныч», также он в 2025 году снялся в лентах «Где ты?», «Капитан Крюк», «Клевый ylove», «Маленький шеф», «Мой папа — медведь», «Ревизоры», «Сказочные выходные», «Царевна-лягушка» и других.

Артист живет с семьей в Ярославле, где открыл свои общеобразовательную и каскадерскую школы.

