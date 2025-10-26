Оружие Судного дня: что известно о ракете «Буревестник», где разместят

Сегодня, 26 октября, президент России Владимир Путин объявил об успешном завершении испытаний российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Что известно об оружии и о его характеристиках?

Что известно о ракете «Буревестник»

Владимир Путин 26 октября посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск и провел совещание с главой Генштаба Валерием Герасимовым, который доложил о результатах испытания ракеты «Буревестник», прошедших 21 октября.

По словам начальника Генштаба, крылатая ракета преодолела 14 тысяч километров, и это не предел. Она находилась в воздухе около 15 часов и выполнила все заданные вертикальные и горизонтальные маневры, показав возможности обхода систем противоракетной и противовоздушной обороны.

Президент России по завершении доклада отметил, что теперь предстоит задача по постановке ракет «Буревестник» на вооружение российской армии.

«И вот сейчас решающие испытания завершены​​​. Предстоит еще большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство, это понятно. Там нужно все регламенты осуществить. Но тем не менее ключевые задачи сейчас достигнуты», — отметил Путин.

«Буревестник» — это ядерная энергетическая установка на базе малогабаритного реактора, благодаря которому ракета может находиться в воздухе очень долго, что делает ее дальность почти неограниченной, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». По его данным, на «Буревестнике» стоит ядерный турбореактивный двигатель с реактором на быстрых нейтронах. Как отмечает источник, иностранные мониторинги не выявили никаких радиоактивных выбросов во время испытаний ракеты.

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» Фото: МО РФ

Когда будет применяться ракета «Буревестник»

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в интервью NEWS.ru заявил, что «Буревестник» — это «оружие Судного дня» и очень серьезное средство поражения, которое может применяться в условиях глобального конфликта.

«Она может с любой стороны, из любой точки Земли долететь, поэтому здесь можно проложить такой маршрут, что она обойдет все системы ПВО и ударит по цели с той стороны, откуда противник вообще не ожидает. <…> Но это оружие Судного дня, потому что ядерное топливо на борту этой ракеты и ядерная боевая часть в комплексе — это достаточно серьезное средство поражения и загрязнения окружающей среды. Поэтому такие вещи применяют только тогда, когда уже начался глобальный конфликт и когда ни одна из сторон не думает о тех тяжелых последствиях, которые будут на Земле после применения столь мощного оружия», — отметил он.

Ракета «Буревестник» способна радикально изменить стратегический баланс сил, считают эксперты китайского издания Sohu.

«„Буревестник“ непременно нарушит существующий стратегический баланс и станет серьезным сдерживающим фактором для Соединенных Штатов и НАТО», — указано в материале.

Авторы статьи отмечают, что раскрытие информации о новых российских ракетах заставит западные страны «трястись от страха».

«Буревестник» Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Где Россия спрячет ядерные ракеты «Буревестник»

Ракета «Буревестник» из-за дальности полета не нуждается в таких носителях, как самолет или подводная лодка. Она, вероятно, будет базироваться под землей или на наземной мобильной установке, рассказал NEWS.ru Алексей Суконкин.

«Вряд ли такой комплекс установят на самолет, даже стратегический ракетоносец, или на атомный подводный крейсер, на надводный корабль. Нужды в носителях нет из-за неограниченной дальности полета, поэтому, скорее всего, либо шахты, либо мобильная установка — наземный грунтовый комплекс, повышающая неуязвимость ракеты», — предположил он.

Депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru отметил, что никто не знает, где будет расположено новое оружие России, однако командным пунктам НАТО от него будет не спрятаться.

«Думаю, что командным пунктам НАТО, где бы они ни были, особенно в Финляндии, в 300 км от границы с Россией, в любой точке мира, не спрятаться. Где оно будет располагаться, никто не знает», — заявил парламентарий.

