Жестокие морозы и холодрыга до -25? Погода в Москве зимой: чего ждать

Согласно прогнозам, основанным на статистических данных, зима 2025–2026 годов в Москве ожидается холодной и снежной, соответствуя типичному для региона сезонному климату. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе в декабре, январе и феврале, ждать ли жестких морозов и холодрыги до -25 градусов?

Какая погода будет в Москве зимой

По предварительным данным метеорологических сервисов, декабрь 2025 года встретит жителей и гостей Москвы по-настоящему зимней погодой. В декабре будет умеренно морозно: средние дневные температуры составят около -2 градусов мороза, в то время как ночью столбики термометров будут опускаться до отметки -6 градусов. Периодически возможны как небольшие потепления, так и более сильные похолодания. Атмосферное давление будет держаться в районе 747–751 миллиметра ртутного столба, а преобладающими станут ветра южного и юго-западного направлений.

Январь 2026 года традиционно станет самым холодным месяцем зимы. Прогнозируется, что морозы будут устойчивыми, а оттепели маловероятны. Дневные температуры в течение большей части месяца составят от -2 до -9 градусов, а ночные будут колебаться в диапазоне от -5 до -13 градусов. Наиболее холодный период ожидается в середине месяца, примерно с 9 по 20 января, когда ночные температуры могут опускаться до -10–12 градусов, а в отдельные дни, такие как 22 января, и до -13 градусов. Атмосферное давление будет в основном в пределах нормы, около 745–751 миллиметра ртутного столба.

Февраль 2026-го будет заметно мягче января. Средние дневные температуры, согласно прогнозу, составят около -4 градусов, а ночные — около -8 градусов. Если в первой половине еще будут стоять устойчивые морозы до -9 градусов, то уже в третьей декаде возможны периоды, когда днем термометры будут показывать около 0 градусов, а ночью — около -5 градусов. Последний день зимы, 28 февраля, и вовсе может порадовать горожан оттепелью с дневной температурой до +1 градуса. Февраль также обещает быть самым снежным месяцем — по статистике, в среднем в Москве наблюдается 23 снежных дня в этот период. Атмосферное давление будет стабильно высоким, преимущественно в диапазоне от 742 до 753 миллиметров ртутного столба.

Таким образом, в российской столице жестких морозов и холодрыги до -25 градусов зимой не прогнозируется.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге зимой

Предстоящая зима в Санкт-Петербурге ожидается холодной, снежной.

Декабрь 2025 года встретит жителей и гостей Северной столицы по-настоящему зимней погодой. Первый месяц зимы будет очень холодным. Средние дневные температуры составят около -5 градусов, в то время как ночью столбики термометров будут опускаться до отметки -7 градусов. Погода будет преимущественно пасмурной, а снежный покров обещает быть устойчивым — ожидается, что в течение 22 дней месяца будет идти снег. Атмосферное давление будет держаться в пределах нормы, а преобладающими станут ветра южного и юго-западного направлений.

Январь 2026 года традиционно станет самым холодным месяцем зимы. Температура в течение большей части месяца будет колебаться от -7 до -10 градусов днем, а также до -13 градусов ночью. Атмосферное давление будет в основном в пределах нормы, около 749–763 миллиметров ртутного столба. Январь также будет богат на снегопады — согласно некоторым прогнозам, снег может идти до 24 дней в месяце.

Февраль 2026 года продолжит зимнюю погодную тему, однако будет заметно мягче своего предшественника. Средние дневные температуры, согласно прогнозу, составят около -4 градусов, а ночные — около -7 градусов. Февраль также обещает быть снежным месяцем — по статистике, в среднем в Санкт-Петербурге наблюдается 19 снежных дней в этот период. Атмосферное давление будет стабильно высоким, преимущественно в диапазоне от 750 до 763 миллиметров ртутного столба.

Читайте также:

Маньяк-кукольник Москвин написал мемуары: что рассказал, любовь к могилам

Магнитные бури сегодня, 20 октября: что завтра, обострение заболеваний

Ограбление Лувра: последние новости 20 октября, что нашла полиция Парижа