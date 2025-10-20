Ограбление Лувра: последние новости 20 октября, что нашла полиция Парижа

Неизвестные в масках ограбили галерею Аполлона в Лувре в Париже. Грабители забрали девять из 23 предметов коллекции Наполеона III. Какие известны последние новости о случившемся сегодня, 20 октября? Что нашли правоохранители?

Что известно об ограблении Лувра на 20 октября

19 октября грабители в масках проникли на территорию Лувра в Париже и украли девять ювелирных украшений из коллекции Наполеона III. Чтобы попасть внутрь музея, они воспользовались строительной лестницей. Позднее один из злоумышленников, притворившись техническим работником музея, взломал болгаркой витрину в одном из залов.

В числе украденных экспонатов были ожерелье, брошь и тиара, самый известный экспонат из коллекции Наполеона III — бриллиант «Регент» весом более 140 карат — остался нетронутым.

Ограбление Лувра в Париже было совершено за семь минут, заявил министр внутренних дел Лоран Нунье. Министр культуры Франции Рашида Дати утверждает, что грабителям хватило четырех минут, чтобы вынести ювелирные изделия из музея. Расследование поручили бригаде по борьбе с бандитизмом судебной полиции.

На настоящий момент прокуратура Парижа рассматривает две основные версии налета на Лувр: заказное ограбление и ограбление с целью отмывания средств.

Полиция продолжает розыск четырех воров. По мнению МВД Франции, преступниками могут оказаться иностранцы. По данным газеты Le Parisien, воры были одеты в строительную форму и желтые куртки с капюшонами. На настоящий момент правоохранителям удалось найти вещи, которые преступники задействовали во время ограбления Лувра, а также корону императрицы Евгении — жены Наполеона III, которая лежала сломанной на улице.

«Полиция обнаружила на месте происшествия во время своего вмешательства два дисковода, паяльную лампу, бензин, перчатки, рацию, одеяло и венок. Чуть дальше был найден желтый жилет, который преступники использовали, чтобы выдать себя за рабочих: он был потерян во время побега», — говорится в материале Le Parisien.

Подъемник у здания Лувра в Париже, который воры использовали, чтобы проникнуть в музей Фото: Стрингер / РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что все украденные драгоценности будут возвращены в музей, а виновные привлечены к ответственности.

«Кража, совершенная в Лувре, — это посягательство на наследие, которым мы дорожим, поскольку оно является нашей историей. Мы вернем произведения искусства, а виновные будут привлечены к ответственности. Для этого делается все возможное и повсеместно под руководством парижской прокуратуры», — написал он в соцсетях.

Политик и лидер партии «Национальное объединение» Жордан Барделла назвал ограбление Лувра «невыносимым унижением» для всей Франции, а министр юстиции и бывший глава МВД Франции Жеральд Дарманен связал случившееся с провалом властей республики.

«Если можно поставить подъемник посреди Парижа, подняться за несколько минут, похитить бесценные украшения и выставить Францию в столь позорном свете, то это значит, что мы не справились», — отметил он.

После совершенного ограбления Лувр откроется сегодня, 20 октября, однако некоторые залы будут недоступны для посетителей, сообщила пресс-служба музея.

