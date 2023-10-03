Военэксперт рассказал, где Россия спрячет ядерные ракеты «Буревестник» Военэксперт Суконкин: ядерные ракеты «Буревестник» спрячут в шахты

Ракета с ядерным двигателем «Буревестник» не нуждается в таких носителях, как самолет или подводная лодка из-за дальности полета, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, скорее всего, базироваться она будет под землей или на наземной мобильной установке.

Ракету «Буревестник», насколько я знаю, никто и никогда не показывал. Мы не знаем, для какого носителя ее создают. Но, если предположить, то вряд ли такой комплекс установят на самолет, даже стратегический ракетоносец или на атомный подводный крейсер, на надводный корабль. Нужды в носителях нет из-за неограниченной дальности полета, поэтому, скорее всего, либо шахты, либо мобильная установка — наземный грунтовый комплекс, повышающая неуязвимость ракеты, — сообщил он.

Суконкин заявил, что такие ракеты дополнят российскую ядерную триаду, ничего не заменяя, поскольку у нее принципиально другая тактика применения.

Пускай будет, если есть возможность взять такое на вооружение. Еще один плюс к обороноспособности страны, — заявил эксперт.

По его словам, работы над такими ракетами велись в США еще в 70-е, но их заморозили из-за отсутствия необходимых технологий. Видимо, что-то смогли отработать, но законсервировали на будущее.