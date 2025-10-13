В Китае рассказали, как ракета «Буревестник» изменит стратегический баланс Sohu: новая крылатая ракета России станет сдерживающим фактором для НАТО

Президент России Владимир Путин, говоря о новом оружии ВС РФ, вероятно, имел в виду крылатую ракету «Буревестник», которая способна радикально изменить стратегический баланс сил, сообщает китайское издание Sohu. Ракета способна обходить ПВО, переносить ядерный заряд и станет серьезным сдерживающим фактором для США и НАТО.

«Буревестник» непременно нарушит существующий стратегический баланс и станет серьезным сдерживающим фактором для Соединенных Штатов и НАТО, — говорится в сообщении.

Автор статьи подчеркивает, что ракета способна поражать цели с огромной скоростью. Издание полагает, что раскрытие информации о новых российских ракетах заставит страны Запада «трястись от страха».

Ранее на пресс-конференции в Душанбе российский лидер заявил, что испытания нового оружия России идут успешно и оно скоро будет представлено. Президент РФ отметил новизну российского вооружения, которое может использоваться на море и в воздухе.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru заявил, что ракета «Буревестник» может долететь до любой точки планеты и обойти системы противовоздушной обороны. Военэксперт отметил, что это очень серьезное средство поражения. Подобное оружие может применяться в условиях глобального конфликта, добавил он.