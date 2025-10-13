Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 17:52

В Китае рассказали, как ракета «Буревестник» изменит стратегический баланс

Sohu: новая крылатая ракета России станет сдерживающим фактором для НАТО

Крылатая ракета «Буревестник» в представлении ИИ Крылатая ракета «Буревестник» в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин, говоря о новом оружии ВС РФ, вероятно, имел в виду крылатую ракету «Буревестник», которая способна радикально изменить стратегический баланс сил, сообщает китайское издание Sohu. Ракета способна обходить ПВО, переносить ядерный заряд и станет серьезным сдерживающим фактором для США и НАТО.

«Буревестник» непременно нарушит существующий стратегический баланс и станет серьезным сдерживающим фактором для Соединенных Штатов и НАТО, — говорится в сообщении.

Автор статьи подчеркивает, что ракета способна поражать цели с огромной скоростью. Издание полагает, что раскрытие информации о новых российских ракетах заставит страны Запада «трястись от страха».

Ранее на пресс-конференции в Душанбе российский лидер заявил, что испытания нового оружия России идут успешно и оно скоро будет представлено. Президент РФ отметил новизну российского вооружения, которое может использоваться на море и в воздухе.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru заявил, что ракета «Буревестник» может долететь до любой точки планеты и обойти системы противовоздушной обороны. Военэксперт отметил, что это очень серьезное средство поражения. Подобное оружие может применяться в условиях глобального конфликта, добавил он.

ракеты
Россия
НАТО
Буревестник
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России назвали точную дату масштабной войны с НАТО
Петербуржцев отучают ездить в центр города на машине
Знакомый Седоковой назвал имя ее нового бойфренда
У подножия Эльбруса выпал первый снег
Звезда «Первобытного страха» скончался на 67-м году жизни
Эрдоган одной шуткой дал совет премьеру Италии
Россиянину выплатят за бракованную Lada Granta в пять раз больше ее цены
Барабанщик Джоан Джетт и Билли Айдола умер на 69-м году жизни
На военной базе в Каире прогремел взрыв
Забудьте про авокадо-тосты! Вот с чем ели яичницу в СССР по утрам
Журова назвала провокацией переговоры о перемирии за четыре месяца до ОИ
Политолог оценил, когда Украина может получить от США ракеты Tomahawk
Стало известно решение суда по помогавшему ВСУ топ-менеджеру IT-компании
Вучич выступил с заявлением к Сербии после разговора с Россией
Окна и экология: энергосбережение как вклад в будущее
Трамп выразил готовность снять санкции с Ирана при определенных условиях
Пыталась порвать маньяку рот: овчарка спасла школьницу от насильника-убийцы
Генерал-майор назвал выгоду для Трампа при поставке Киеву ракет Tomahawk
Володин объяснил, кого будут бесплатно кормить в Саратовской области
В Тюмени реализуют проект Южного коридора
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.