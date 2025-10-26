Путин заявил, что действия ВС РФ не приурочены к конкретным датам

Действия российских войск не приурочены к каким-либо датам и исходят только из целесообразности, заявил президент России Владимир Путин. В воскресенье российский лидер посетил пункт управления объединенной группировки войск и заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Мой подход тоже вам известен. Мы к каким-то датам, к каким-то событиям ничего приурочивать не будем. Будем всегда, как это делаем до сих пор, исходить из военной целесообразности, — сказал глава государства.

На совещании Путин подчеркнул, что ВС РФ должны продолжать специальную военную операцию в соответствии с планами Генштаба. Президент также отметил успехи российских военных в зоне СВО, подразделения сумели взять в кольцо украинскую армию в районе Красноармейска и Димитрова, Купянска. Путин поздравил бойцов с этим достижением.

Герасимов также доложил президенту об успешном испытании крылатой ракеты «Буревестник». Боеприпас преодолел 14 тыс. километров и находился в воздухе 15 часов. По словам начальника Генштаба, ракета показала способность обходить защиту систем ПРО.