Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 09:49

Путин заявил, что действия ВС РФ не приурочены к конкретным датам

Путин: действия ВС РФ продиктованы только военной целесообразностью

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Действия российских войск не приурочены к каким-либо датам и исходят только из целесообразности, заявил президент России Владимир Путин. В воскресенье российский лидер посетил пункт управления объединенной группировки войск и заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Мой подход тоже вам известен. Мы к каким-то датам, к каким-то событиям ничего приурочивать не будем. Будем всегда, как это делаем до сих пор, исходить из военной целесообразности, — сказал глава государства.

На совещании Путин подчеркнул, что ВС РФ должны продолжать специальную военную операцию в соответствии с планами Генштаба. Президент также отметил успехи российских военных в зоне СВО, подразделения сумели взять в кольцо украинскую армию в районе Красноармейска и Димитрова, Купянска. Путин поздравил бойцов с этим достижением.

Герасимов также доложил президенту об успешном испытании крылатой ракеты «Буревестник». Боеприпас преодолел 14 тыс. километров и находился в воздухе 15 часов. По словам начальника Генштаба, ракета показала способность обходить защиту систем ПРО.

ВС РФ
Владимир Путин
спецоперация
генштаб
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин указал на важный момент после испытаний «Буревестника»
Уровень недовольства немцев властями Германии достиг рекордных значений
В России назвали самого упоминаемого отечественного ученого
Магнитные бури сегодня, 26 октября: что завтра, тошнота, скачки давления
Школьники толпой накинулись на пенсионера после замечания
«Сотрудничали с охраной»: раскрыты детали расследования об ограблении Лувра
В Новосибирске объявились похитители детей
Военэксперт предрек реакцию Запада на новую российскую ракету «Буревестник»
«Совершенно новое оружие»: стало известно, чем Россия ответит на Tomahawk
Mash: Николай Дроздов уменьшился на восемь сантиметров
Мать и дочь погибли после атаки ВСУ на российский город
Оружие Судного дня: что известно о ракете «Буревестник», где разместят
Названа страна, подорвавшая безопасность Корейского полуострова
В один месяц скончались сразу два известных губернатора времен Ельцина
Лукашенко призвал Австрию помнить о драматических уроках прошлого
Пакистан заявил о готовности начать открытую войну с Афганистаном
Наступление ВС РФ на Харьков 26 октября: огонь по своим, плен в Купянске
Сотрудники ТЦК мобилизовали украинца с кладбища и отправили на передовую
«Молния» уничтожила объект ВСУ на рекордной дистанции
ВСУ лишились штурмовой группы в районе Константиновки
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.