В Госдуме раскрыли, кому ожидать прибавку к пенсии в ноябре 2025 года Депутат Говырин: в ноябре 2025 года проведут перерасчет пенсий шахтеров

В ноябре 2025 года проведут перерасчет пенсий шахтеров и летчиков, а также граждан, у кого на иждивении появились нетрудоспособные родственники, заявил «Парламентской газете» депутат Госдумы Алексей Говырин. Кроме того, в этом месяце повысят пенсию людям, отметившим в октябре 80-летие и тем, кто получил инвалидность I группы.

Перерасчет пенсий шахтеров и летчиков зависит от продолжительности спецстажа, условий труда и суммы страховых взносов, поступивших за предыдущий квартал. Средняя прибавка составит от полутора до трех тысяч рублей. Эти выплаты назначаются автоматически, без заявлений, на основании данных трудового стажа и реестров отраслевых фондов, — уточнил Говырин.

Он отметил, что для пенсионеров, которые начали заботиться о нетрудоспособных родственниках, надбавка составит 2969 рублей на одного иждивенца. Отметившие 80-летие россияне получат доплату в размере 1314 рублей для страховой пенсии или 1377 рублей для госпенсии. Для инвалидов I группы действует та же схема, заключил парламентарий.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что тем россиянам, которые получают пенсии на карту, деньги за январь выплатят досрочно, в конце декабря. Он отметил, что за счет длинных выходных (12 дней) авансированная сумма будет больше, чем в 2024 году.