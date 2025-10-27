Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 10:54

В Госдуме раскрыли, кому ожидать прибавку к пенсии в ноябре 2025 года

Депутат Говырин: в ноябре 2025 года проведут перерасчет пенсий шахтеров

Сотрудники предприятия в шахте по добыче железной руды на территории Яковлевского горно-обогатительного комбината компании «Северсталь» в Белгородской области Сотрудники предприятия в шахте по добыче железной руды на территории Яковлевского горно-обогатительного комбината компании «Северсталь» в Белгородской области Фото: Антон Вергун /РИА Новости

В ноябре 2025 года проведут перерасчет пенсий шахтеров и летчиков, а также граждан, у кого на иждивении появились нетрудоспособные родственники, заявил «Парламентской газете» депутат Госдумы Алексей Говырин. Кроме того, в этом месяце повысят пенсию людям, отметившим в октябре 80-летие и тем, кто получил инвалидность I группы.

Перерасчет пенсий шахтеров и летчиков зависит от продолжительности спецстажа, условий труда и суммы страховых взносов, поступивших за предыдущий квартал. Средняя прибавка составит от полутора до трех тысяч рублей. Эти выплаты назначаются автоматически, без заявлений, на основании данных трудового стажа и реестров отраслевых фондов, — уточнил Говырин.

Он отметил, что для пенсионеров, которые начали заботиться о нетрудоспособных родственниках, надбавка составит 2969 рублей на одного иждивенца. Отметившие 80-летие россияне получат доплату в размере 1314 рублей для страховой пенсии или 1377 рублей для госпенсии. Для инвалидов I группы действует та же схема, заключил парламентарий.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что тем россиянам, которые получают пенсии на карту, деньги за январь выплатят досрочно, в конце декабря. Он отметил, что за счет длинных выходных (12 дней) авансированная сумма будет больше, чем в 2024 году.

пенсии
выплаты
депутаты
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России с 1 ноября ФНС сможет взыскивать налоги без суда
В Калининграде закрыли кафе, в котором отравились 14 детей
Сын Плющенко победил в турнире без соперников
Жители московского ЖК неожиданно наткнулись на ночлежку для мигрантов
Митрошина требует с бывших юристов десятки миллионов рублей
В России нашли способ дистанционно сжигать технику с секретными данными
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 27 октября: где сбои в РФ
Офтальмолог раскрыл, как холестерин влияет на здоровье глаз
Мосбиржа просела на утренних торгах
Стало известно, как российский бизнес адаптируется под налоговую реформу
Силовики нагрянули с обысками к «Махонинским»
Врач рассказала, что поможет снять воспаление при простуде
Социальную норму потребления электроэнергии могут снизить
Канадского профессора допрашивали и травили после вопроса Путину
«Не боится ничего»: рыжий кот стал талисманом российских бойцов в зоне СВО
Дачники нашли сосуд с плавающим в формалине младенцем
В ГД высказались против продажи попкорна в кинотеатрах
Популярный американский рэпер выступит на концертах в Москве и Петербурге
Полицейские раскрыли способ защиты от мошенников при онлайн-платежах
Магнитные бури сегодня, 27 октября: что завтра, раздражительность, апатия
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт
Общество

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.