Названы основные причины приостановки выплаты пенсии

Российские пенсионеры могут временно лишиться выплат по ряду причин, заявила NEWS.ru профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Она выделила пять ситуаций, при которых выплата пенсии может быть приостановлена по закону. В их числе проблемы с банковским счетом и длительное неполучение наличных средств.

Среди ключевых причин приостановки выплат неполучение наличных средств — если пенсионер не получает пенсию через почту в течение шести месяцев подряд; проблемы с банковским счетом — при изменении реквизитов, о которых не был уведомлен Социальный фонд; пропуск медосвидетельствования — для получателей пенсии по инвалидности (приостановка на три месяца); отсутствие справки об обучении — для совершеннолетних получателей пенсии по потере кормильца (до 23 лет); переезд за границу — при отсутствии документов, подтверждающих отсутствие пенсионного обеспечения в другой стране, — сказала Финогенова.

По словам эксперта, при получении пенсии на банковскую карту средства считаются полученными в момент зачисления на счет. Пенсионер вправе самостоятельно распоряжаться этими деньгами, не снимая их длительное время.

Во всех перечисленных случаях приостановка выплат носит временный характер — на срок до шести месяцев. Для возобновления получения пенсии необходимо предоставить в территориальный орган СФР недостающие документы или актуальную информацию, отметила Финогенова.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что тем россиянам, которые получают пенсии на карту, деньги за январь выплатят досрочно, в конце декабря. Он отметил, что за счет длинных выходных (12 дней) авансированная сумма будет больше, чем в 2024 году.