Экономист рассказал, почему ржаной хлеб уходит с российского рынка

Уход ржаного хлеба с российского рынка является естественным процессом, рассказал «Москве 24» доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он отметил, что такая ситуация отражает закономерности в сельском хозяйстве — сейчас объем рынка пшеницы намного больше.

Поскольку площади посевов ржи значительно меньше, чем пшеницы, и спрос на нее ограничен, производить в больших объемах становится нецелесообразно, — рассказал Сафонов.

Экономист отметил, что раньше рожь была более популярна и часто входила в рацион крестьян, так как ее можно было собирать позже, чем остальные культуры. По его словам, современная пшеница более универсальна.

Ранее президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко заявил, что Россия стремительно теряет ржаное хлебопечение. По его словам, это обусловлено продолжающимся сокращением урожая ржи.