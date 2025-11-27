День матери
27 ноября 2025 в 18:04

Экономист рассказал, почему ржаной хлеб уходит с российского рынка

Экономист Сафонов: уход ржаного хлеба является естественным процессом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Уход ржаного хлеба с российского рынка является естественным процессом, рассказал «Москве 24» доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он отметил, что такая ситуация отражает закономерности в сельском хозяйстве — сейчас объем рынка пшеницы намного больше.

Поскольку площади посевов ржи значительно меньше, чем пшеницы, и спрос на нее ограничен, производить в больших объемах становится нецелесообразно, — рассказал Сафонов.

Экономист отметил, что раньше рожь была более популярна и часто входила в рацион крестьян, так как ее можно было собирать позже, чем остальные культуры. По его словам, современная пшеница более универсальна.

Ранее президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко заявил, что Россия стремительно теряет ржаное хлебопечение. По его словам, это обусловлено продолжающимся сокращением урожая ржи.

