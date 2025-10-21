Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Китай увеличил импорт одного товара из России в 73 раза

Китай закупил в сентябре российскую пшеницу на $1,293 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китай увеличил объемы закупок российской пшеницы в 73 раза в сентябре, достигнув максимального показателя с ноября 2024 года в $1,293 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможенной службы КНР. Помимо пшеницы, положительную динамику продемонстрировали поставки ячменя, которые увеличиваются четвертый месяц подряд.

В денежном выражении сентябрьские поставки этой культуры выросли на треть, достигнув $9,84 млн. Также зафиксирован рост отгрузок овса до $3,267 млн.

Общий объем китайских закупок российского зерна в сентябре увеличился на 13,3% по сравнению с предыдущим месяцем, составив $24,1 млн. При этом в годовом выражении импорт зерновых из России в Китай сократился в полтора раза.

Ранее сообщалось, что валовой сбор пшеницы в России в 2025 году прогнозируется на уровне 87 млн тонн с учетом урожая с территорий Донбасса и Новороссии. Новые регионы внесут в общий объем производства примерно 2,5 млн тонн зерна.

До этого группа компаний «Мелком» осуществила выпуск цифровых токенов, каждый из которых эквивалентен 100 килограммам сертифицированной пшеницы. Всего было размещено 340 тыс. таких утилитарных цифровых прав, что соответствует 34 тыс. тонн зерна в физическом выражении. Размещение цифровых активов проводится на инвестиционной платформе «Статус-инвест».

