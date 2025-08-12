Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 12:12

В России раскрыли ожидаемый урожай пшеницы в 2025 году

ИКАР: Россия в 2025 году соберет 87 млн тонн пшеницы с учетом новых регионов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2025 году валовой сбор пшеницы в России прогнозируется на уровне 87 млн тонн, включая урожай с территорий Донбасса и Новороссии, сообщил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в беседе с ТАСС. По его словам, новые регионы добавят к общему объему около 2,5 млн тонн зерна.

С новыми регионами урожай пшеницы в России будет плюс 2,5 млн тонн. То есть 84,5 млн тонн плюс 2,5 млн тонн зерна с новых территорий. Там, на новых территориях, такая же примерно масштабная засуха, как в Ростовской области. И из-за этого недобор урожая, — сказал Рылько.

Ранее СМИ со ссылкой на Государственное таможенное управление КНР сообщали, что в первом полугодии 2025 года экспорт российской пшеницы в Китай сократился в 19 раз, составив всего $2,5 млн (195,8 млн рублей). В июне поставки прекратились. В прошлом году за аналогичный период в КНР было отгружено $38,9 млн (3 млрд рублей) пшеницы из России.

Прежде сообщалось, что российский экспорт пшеницы в июле 2025 года может показать резкое снижение в связи с засухой. По прогнозам аналитиков, поставки не превысят 2 млн тонн.

Россия
урожаи
пшеница
регионы
