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21 июля 2025 в 10:47

Китай сократил закупки пшеницы из России почти в 20 раз

Экспорт российской пшеницы в Китай упал в 19 раз в первом полугодии 2025 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В первом полугодии 2025 года экспорт российской пшеницы в Китай сократился в 19 раз, составив всего $2,5 млн (195,8 млн рублей), пишет «Интерфакс» со ссылкой на Государственное таможенное управление КНР. В июне поставки прекратились.

В прошлом году за аналогичный период в КНР было отгружено $38,9 млн (3 млрд рублей) пшеницы из России. За весь 2024 год Китай импортировал российской пшеницы на $87,3 млн (6,8 млрд рублей), что в 2,5 раза больше, чем в 2023 году — $34,7 млн (2,7 млрд рублей).

Отмечается, что в минувшем году Китай импортировал пшеницу из восьми стран. Главными поставщиками стали Австралия с $1 млрд (78,3 млрд рублей), Канада с $873,8 млн (68,4 млрд рублей), Франция с $707,5 млн (55,4 млрд рублей) и США с $599,5 млн (46,9 млрд рублей), а также Казахстан с $133,7 млн (10,5 млрд рублей). Россия оказалась на шестом месте.

На днях стало известно, что Южная Корея за первые шесть месяцев 2025 года закупила российскую пшеницу на сумму почти $36 млн (2,8 млрд рублей). Это в 5,8 раза превышает показатель за тот же период 2024 года.

Ранее сообщалось, что российский экспорт пшеницы в июле 2025 года может показать резкое снижение в связи с засухой. По прогнозам аналитиков, поставки не превысят 2 млн тонн.

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Россия
пшеница
экспорт
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