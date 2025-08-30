День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 10:19

В России появился цифровой токен на базе пшеницы

Компания «Мелком» выпустила обеспеченный 100 кг пшеницы цифровой токен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа компаний «Мелком» выпустила цифровой токен, эквивалентный 100 килограммам сертифицированной пшеницы, рассказал заместитель генерального директора Михаил Дорофеев в беседе с РИА Новости. Всего размещено 340 тысяч таких утилитарных цифровых прав, что равно 34 тысячам тонн зерна. Размещение осуществляется на платформе «Статус-инвест».

Каждый цифровой токен — это эквивалент определенного объема реального товара, закрепленного юридически и технологически. Это сочетание блокчейн-технологий с реальным аграрным сектором, — пояснил Дорофеев.

В компании уточнили, что каждое цифровое право закрепляет возможность требовать 100 килограмм продовольственной пшеницы третьего класса. В «Мелком» считают, что такой инструмент поможет привлекать финансирование быстрее, снизит ценовые риски и уменьшит зависимость бизнеса от традиционного кредитования.

Ранее стоимость биткоина опустилась ниже психологически важной отметки в $110 тысяч (примерно 8,9 млн рублей). Такое снижение курса первой криптовалюты произошло впервые с 9 июля 2025 года. За вечер падение ускорилось с 2,13% до 2,65%, а цена достигла минимума в $109,713 тысячи.

цифровая валюта
пшеница
компании
предприниматели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Бельгии раскрыли, к чему приведет конфискации активов России
Трехлетний мальчик получил страшные травмы из-за детонации дрона ВСУ
Посол назвал тему, которая находится под запретом в Польше
Судно с пассажирами перевернулось на реке Малый Енисей
Раскрыта судьба пострадавших при спасении Наговициной альпинистов
В Геленджике к тушению пожара привлекли Ил-76
Над Крымом и Смоленщиной сбили 20 беспилотников за четыре часа
На полыхающем в российском регионе рынке выросла площадь пожара
Погода в Москве в субботу, 30 августа: ждем субтропическое лето?
Каллас объяснила, каких решений от встречи в Копенгагене ждать не стоит
В Италии сделали заявление, противоречащее антироссийскому курсу ЕС
«Это безумие»: удары по «Дружбе» назвали тревожным сигналом для Евросоюза
В США появились слухи о смерти Трампа
Роспотребнадзор подтвердил второй завозной случай лихорадки чикунгунья
Гороскоп на сентябрь-2025: осень начинается с приятных хлопот
«Роснефть» раскрыла данные о прибыли и переработке нефти за шесть месяцев
Тысячи жителей Курской области провели ночь без света после атаки ВСУ
Венгрия озвучила позицию по военной операции ЕС на Украине
Отбывающий 15-летний срок за взятки экс-чиновник хочет попасть на СВО
В Европе объяснили, как фон дер Ляйен подставила коллег
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.