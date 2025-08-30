В России появился цифровой токен на базе пшеницы

Группа компаний «Мелком» выпустила цифровой токен, эквивалентный 100 килограммам сертифицированной пшеницы, рассказал заместитель генерального директора Михаил Дорофеев в беседе с РИА Новости. Всего размещено 340 тысяч таких утилитарных цифровых прав, что равно 34 тысячам тонн зерна. Размещение осуществляется на платформе «Статус-инвест».

Каждый цифровой токен — это эквивалент определенного объема реального товара, закрепленного юридически и технологически. Это сочетание блокчейн-технологий с реальным аграрным сектором, — пояснил Дорофеев.

В компании уточнили, что каждое цифровое право закрепляет возможность требовать 100 килограмм продовольственной пшеницы третьего класса. В «Мелком» считают, что такой инструмент поможет привлекать финансирование быстрее, снизит ценовые риски и уменьшит зависимость бизнеса от традиционного кредитования.

