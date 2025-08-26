Стоимость биткоина упала ниже $110 тысяч Цена биткоина упала ниже $110 тысяч впервые с 9 июля

Стоимость биткоина опустилась ниже $110 тысяч (примерно 8,9 млн рублей), о чем свидетельствуют данные площадки Binance. Такое снижение зафиксировано впервые с 9 июля 2025 года.

По состоянию на 23:37 по московскому времени, курс первой криптовалюты упал на 2,13%, достигнув значения в $109,917 тысячи. При этом падение продолжилось, и к 23:48 мск снижение ускорилось до 2,65%, зафиксировав цену на уровне $109,713 тысячи.

Ранее криптовалюта биткоин установила новый рекорд стоимости, преодолев психологически важную отметку в $123,3 тысячи. Согласно данным биржи, стремительный рост первой цифровой валюты продолжился после недавнего обновления максимумов. Через десять минут биткоин замедлил рост и достиг отметки в $123,2 тысячи (+2,57%).

Предыдущий рекорд был зафиксирован 14 июля, когда цена биткоина, преодолев диапазон $100–110 тысяч (около 8,8 млн рублей), достигла уровня $120 тысяч (около 9,6 млн рублей). Прошлый максимум был зафиксирован всего пятью днями ранее — 9 июля 2025 года, когда криптовалюта торговалась на уровне $111,99 тысячи (около 9 млн рублей).