Стоимость биткоина обновила исторический рекорд

Криптовалюта биткоин установила новый рекорд стоимости, преодолев психологически важную отметку в $123,3 тысячи. Согласно данным биржи Binance, стремительный рост первой цифровой валюты продолжился после недавнего обновления максимумов.

По данным на 01:42 по московскому времени, криптовалюта достигла $123,5 тысячи (+2,86%). Через десять минут биткоин замедлил рост. Он достиг отметки в $123,2 тысячи (+2,57%).

Еще 14 июля цена биткоина, преодолев диапазон $100–110 тысяч, достигла уровня $120 тысяч, установив новый исторический рекорд. Предыдущий максимум был зафиксирован всего пятью днями ранее — 9 июля 2025 года, когда криптовалюта торговалась на уровне $111,99 тысячи.

Ранее полиция британского графства Ланкашир получила прибыль в размере 500 тысяч фунтов стерлингов (около 53 млн рублей) от продажи конфискованных биткоинов, изначально похищенных преступниками. На сайте правоохранительного органа сообщается, что такая внушительная прибыль — лишь половина от суммы, оставшейся после того, как потерпевшему был возмещен причиненный ущерб.