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05 августа 2025 в 20:12

Британская полиция получила многомиллионную прибыль благодаря биткоинам

Полиция Великобритании заработала 500 тысяч фунтов на конфискованных биткоинах

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Полиция британского графства Ланкашир получила прибыль в размере 500 тысяч фунтов стерлингов (около 53 млн рублей) от продажи конфискованных биткоинов, изначально похищенных преступниками, сообщается на сайте правоохранительного органа. При этом такая внушительная прибыль — лишь половина от суммы, оставшейся после того, как потерпевшему был возмещен причиненный ущерб.

Полиция Ланкашира должна получить 500 тысяч фунтов для реинвестирования в борьбу с преступностью после крупного расследования мошенничества, — говорится в сообщении.

Расследование началось в декабре 2017 года после кражи денег, которые злоумышленники затем конвертировали в криптовалюту. Преступники были задержаны и осуждены, а их активы заморожены. За время следствия курс биткоина значительно вырос, что позволило при продаже не только полностью компенсировать ущерб потерпевшему, но и получить существенную прибыль.

Поскольку закон не позволяет переплачивать жертвам, осталась излишняя сумма в один миллион фунтов стерлингов. Согласно решению суда, излишек будет разделен поровну между Министерством внутренних дел Великобритании и полицией Ланкашира. Полученные средства направят в специальный фонд конфискованных активов для финансирования антикриминальных программ, включая закупку оборудования и профилактику правонарушений.

Ранее сообщалось, что британец Джеймс Хауэллс принял решение прекратить поиски жесткого диска, который его возлюбленная случайно выбросила в 2013 году. На этом диске хранились 8 тысяч биткоинов, стоимость которых сейчас составляет около $950 млн (75,9 млрд рублей).

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